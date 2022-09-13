Almanya'da enerji krizinin faturası tüketicilere yansıyor.

Hükümetin haneleri korumaya yönelik adımları henüz hayata geçmeden, gaz ve elektrik dağıtım şirketleri zamlı tarifeleri tüketicilere göndermeye başladı.

Alman Bild Gazetesi faturalarla ilgili bir ihbar hattı kurdu.

Aylık 165 euro doğal gaz faturası 2 bin 268 euroya yükseldi

Bu hatta gelen başvuru üzerine yapılan habere göre, Zwickau şehrinde oturan bir emekli polis, Alman gaz tedarikçisi MITGAS'dan bir mektup aldı.

Şirket kasım ayından itibaren kendisinin aylık 165 euro değil, 2 bin 268 euro ödemesi gerektiğini yazmıştı.

Polis memuru, çaresizlik içinde ne yapacağını bilmediğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda da, 176 euro gelen faturasının 3 bin 400 euroya çıkmasına tepki gösteren bir işletme sahibinin tepkisi, Almanya'da büyük ses getirmişti.