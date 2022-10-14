Almanya'da DİTİB Köln Camisi'nde ilk kez hoparlörden 'cuma ezanı' okundu

Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Köln'de Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla iki yıl boyunca cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunmasına izin verdiğini duyurmasının ardından gerekli koşullar sağlanarak ilk ezan okundu.

Ezan sesi çevrede yaşayanların rahatsız olmaması için 60 desibelle sınırlandırıldı.

Caminin din görevlisi Mustafa Kader'in avluda mikrofon ile okuduğu ezanı canlı dinlemek isteyen Türk ve Müslümanların yanı sıra çevre sakini Almanlar ile Alman basını da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Ezanı dinlemek için gelen ve açıklamada bulunan Türkler, Köln'de ezan sesi işitmekten dolayı büyük heyecan ve gurur duyduklarını ifade etti.

Ezanı dinleyenlerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ezan okunduğu esnada dışarıda toplanan küçük bir grup ise protesto gösterisi düzenledi.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

DİTİB, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin en büyük şehri Köln'de bulunuyor.

Almanya'da sadece DİTİB'e bağlı 900'den fazla cami yer alıyor.