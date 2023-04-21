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21 Nisan 2023 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 14:30:00

Almanya'da demir yolu çalışanlarının uyarı grevi sebebiyle tren istasyonları boş kaldı

Kaynak: AA

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Almanya'da Demiryolu Çalışanları Sendikasının (EVG) ücret artışı talebiyle düzenlediği uyarı grevi sebebiyle tren seferleri yapılmadı.

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) tarafından yapılan açıklamada, yolcuların çoğunun greve hazırlıklı olduğu belirtilerek, "Tren istasyonları neredeyse boş kaldı." ifadesi kullanıldı.

Bugün yapılan grevden dolayı dün gerçekleştirilen seferlerde trenlerin daha dolu olduğu aktarılan açıklamada, grevin etkisinin bu akşama kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

EVG, yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için demir yolu çalışanlarını bugün yerel saatle 03.00'den 11.00'e kadar süren 8 saatlik uyarı grevine çağırmıştı. Alman Demir Yolları ise seferlerin tekrar yerel saatle 13.00'te başlayabileceğini duyurmuştu.

EVG, Deutsche Bahn'ın yüzde 5 maaş artışı ve bir defaya mahsus 2 bin 500 avro ödeme içeren ücret artışı teklifini reddetmiş ve 230 bin çalışanın ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla ücret talep etmişti.

Deutsche Bahn ile EVG arasında bir sonraki toplu sözleşme görüşmelerinin 25 Nisan'da yapılması planlanıyor.

HAVALİMANLARINDAKİ GREV BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg havalimanlarında dün başlayan ve bugün sonra erecek güvenlik personelinin grevi sebebiyle yüzlerce uçak seferi iptal edildi.

Köln/Bonn Havalimanı'nda 170, Duesseldorf'ta da 160 uçak seferinin iptal edildiği, Hamburg'da hiçbir sefer yapılmadığı belirtildi.

Stuttgart Havalimanı'ndan yapılan açıklamada ise Verdi Sendikasının güvenlik görevlilerine bugün grev çağrısı yapması sebebiyle herhangi bir uçağın havalimanından kalkmadığı, gelişlerin ise mümkün olduğu aktarıldı.

Verdi Sendikası işverenler ile yaptığı toplu sözleşme görüşmelerinde güvenlik personeli için gece ve tatil günü mesaisi için ücret artışı talep ediyor.

Etiketler : almanya demir yolu çalışan grev tren istasyonları
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