Almanya'da demir yolu çalışanları yeniden grev hazırlığında

EVG tarafından yapılan açıklamada, Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn (DB) ve diğer demir yolu şirketleriyle çalışanları arasında ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle EVG, üçüncü grev çağrısı yaptı.

Grevin ne zaman yapılacağı konusunda kesin kararın yarın sabah (11 Mayıs) düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağı belirtildi.

Grev çağrısı, işverenlerle yapılan üçüncü tur görüşmede anlaşma sağlanamamasının ardından geldi.

Son iki ayda, EVG üyeleri, uzun mesafeli ve bölgesel yolcu trenlerini büyük ölçüde durma noktasına getirdiği iki demir yolu uyarı grevi gerçekleştirmişti.

DB ile EVG arasında ücret artışlarına ilişkin görüşmelerin mayıs sonunda yeniden başlaması planlanıyor.

EVG, Deutsche Bahn'ın düşük ve orta gelirli çalışanlar için yüzde 10 ve daha yüksek gelirli çalışanlar için yüzde 8 zam ve artan yaşam maliyetlerine karşı bir kereye mahsus 2 bin 850 avroluk ödemeyi reddetmiş, 230 bin çalışanın ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla ücret talep etmişti.

Deutsche Bahn İnsan Kaynakları Müdürü Martin Seiler, yaptığı açıklamada, çalışanlar için zam tekliflerini adil olarak nitelendirerek, sendikanın grev kararını eleştirdi.

Seiler, "Buna yanıt olarak grev ilan etmek tamamen aşırı ve tamamen orantısız. Masada yüzde10 ile DB tarihindeki en yüksek teklif var." ifadesini kullandı.

Bu arada, ülkede martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7,2'ye gerilemişti.

Ver.di ve EVG sendikalarının, 27 Mart'ta ulaştırma sektöründe öncülük ettiği uyarı grevinde uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına gelerek ülkede ulaşımı felç etmişti.