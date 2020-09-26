  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6604
  • Euro
    8,9115
  • Altın
    458,4930
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sadakataşı Derneği'nden Lübnan'daki 800 mülteci aileye yardım
Ruhani: Irak'ın içişlerine müdahale etme peşinde olmadık
Eskişehir'de üniversiteler uzaktan eğitimi tercih edince ev kiraları düştü
Bakan Koca: Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 274 bin 514'e yükseldi
Almanya'da camiler 3 Ekim'de 'Açık Cami Günü' etkinliğiyle kapılarını ziyaretçilere açıyor
İçişleri Bakanlığı: 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir
Bakan Albayrak: İstikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz
Almanya'da binlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti
Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftini ölümle tehdit etmişti! Hazar Ergüçlü de dava açıyor
Diyab: Ülkenin içinden geçtiği dönem istisnaidir ve istisnai çabalar gerektiriyor
Johnson, Kovid-19'a karşı dünya liderlerini birlik olmaya çağırdı
Hindistan'dan aşı üretiminde tüm insanlığa yardım sözü
Başkan Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir
Balıkçının yüzü güldü! Palamutta bolluk yaşanıyor
U20 Milli Takım'da koronavirüs şoku: Avrupa Şampiyonası'ndan çekildik
Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışmıştı! O şahıs tutuklandı
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 208 bini aştı
Erzurumspor 3 puanı 3 golle aldı!
Beykoz Anadolu Hisarı'nda yangın çıktı
PKK'nın finans kaynaklarına dev darbe: 1,7 ton esrar ele geçirildi
Bakan Çavuşoğlu talimat verdi: Somalili Guled Abdi Türkiye'ye getiriliyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da fırtına uyarısı
İngiltere'de koronavirüs önlemlerine karşı protesto düzenlendi
26 Eylül 2020 Cumartesi 19:26:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 19:26:00

Almanya'da camiler 3 Ekim'de 'Açık Cami Günü' etkinliğiyle kapılarını ziyaretçilere açıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya genelinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı derneklerde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Açık Cami Günü" 3 Ekim'de yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gerçekleştirilecek Açık Cami Günü’nün bu yılki teması Müslümanlar Koordinasyon Kurulu (KRM) tarafından “Özel zamanlarda İman” olarak belirlendi.

Pandemi nedeniyle mart ayından itibaren din hizmetleri ve din eğitimi alanlarında yaşanılan süreci değerlendiren Moschee-Forum Direktörü Murat Şahinarslan, özellikle mart ayından itibaren bu salgının ibadet hayatını etkilediğini ve camilerin bu sebeple bir süre ibadete kapatıldığını hatırlattı.

Eski Doğu ve Batı Almanya'nın birleşme günü olan 3 Mayıs'taki etkinliğin bu yılki temasının "Özel zamanlarda İman" olduğunu belirten Şahinarslan, 2007 yılından bu yana KRM bünyesinde İslami dini cemaatler tarafından ortaklaşa "Açık Cami Günü" etkinlikleri düzenlendiğini söyledi.

Açık Cami Günü'nde farklı dinlerden kişilerin, cami ve İslam dini hakkında doğru bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla Köln DİTİB Merkez Camisi’ne davet ettiklerini ifade eden Şahinarslan, "Alman dostlarımıza ve komşularımıza etkinlik vesilesiyle İslam inancının pandemi sürecinde insanlığa kattığı ahlaki değerler ve toplumda birlikte yaşama kültürüne etkilerinin anlatılması ve topluma tanıtılması hedefliyoruz." dedi.

Bu yılki etkinliklerin, Kovid-19 önlemleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirileceğini belirten Şahinarslan, şunları kaydetti:

"Köln DİTİB Merkez Camisi’ne gelen ziyaretçilere cami rehberlikleri refakat edecek. Ziyaretçiler, cami ve İslam dini konusunda merak ettikleri sorulara da cevap bulabilecek. Caminin mimari fotoğraf sergisi ile birlikte sosyal, kültürel, dini ve akademik çalışmaların yansıtılacağı tanıtım standları yer alacak. Almanya geneli cami derneklerinde de bir takım sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinlik çerçevesinde ziyaretçilere DİTİB, İslam ve cami olmak üzere ücretsiz broşürler dağıtılacak. Sosyal medya hesaplarından seçilen ayet ve hadisler paylaşılacak."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER