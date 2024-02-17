Almanya'da cami kundaklama girişimi şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
Almanya'nın Dortmund kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Anadolu Camisi'nde dün gece çıkan yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Polisten yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 22.00 sularında çıkan yangın sonrası çevredekilerin itfaiyeyi aradığı ve yangına hemen müdahale edildiği belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin olaya hızlı müdahale etmesinin büyük bir facianın önüne geçtiği vurgulanan açıklamada, yangının büyümeden söndürüldüğü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.
Yangın sonucu camide hasar oluştu.
Yerel basında yer alan haberlere göre, olaydan sonra 23 yaşındaki bir kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- BM: "Libya'da mevcut durumun devamı ülkenin birliğini tehdit ediyor"
- Almanya'da cami kundaklama girişimi şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
- İsrail'in 134 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 28 bin 858'e çıktı
- İsrail'in Batı Şeria'daki gece baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı
- Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Gazze'de gazetecilerin katledilmesini" kınadı
- İsrail güçleri, Gazze'de Nasır Hastanesinde giden DSÖ'ye ait yardım konvoyunu engelliyor