Almanya'da cami kundaklama girişimi şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

Polisten yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 22.00 sularında çıkan yangın sonrası çevredekilerin itfaiyeyi aradığı ve yangına hemen müdahale edildiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin olaya hızlı müdahale etmesinin büyük bir facianın önüne geçtiği vurgulanan açıklamada, yangının büyümeden söndürüldüğü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Yangın sonucu camide hasar oluştu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, olaydan sonra 23 yaşındaki bir kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.