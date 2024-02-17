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17 Şubat 2024 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 16:00:00

Almanya'da cami kundaklama girişimi şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Almanya'nın Dortmund kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Anadolu Camisi'nde dün gece çıkan yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 22.00 sularında çıkan yangın sonrası çevredekilerin itfaiyeyi aradığı ve yangına hemen müdahale edildiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin olaya hızlı müdahale etmesinin büyük bir facianın önüne geçtiği vurgulanan açıklamada, yangının büyümeden söndürüldüğü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Yangın sonucu camide hasar oluştu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, olaydan sonra 23 yaşındaki bir kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler : almanya cami kundaklama gözaltı
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