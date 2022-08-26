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26 Ağustos 2022 Cuma 23:01:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 23:01:00

Almanya'da bu yılki yangınlarda ormanlar kül oldu

Kaynak: AA

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Almanya'da en fazla ormanlık alanın bu yaz çıkan yangınlarda kül olduğu aktarıldı.

Almanya İtfaiyeciler Birliği Başkanı Karl-Heinz Banse, Orman Sahipleri Birliği (AGDW) Başkanı Andreas Bitter ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında ülkede yaşanan orman yangılarına ilişkin bilgi verdi.

Banse, Almanya'da son birkaç yüzyılda şimdi olduğu kadar çok orman yangını yaşanmadığını gösteren araştırmaların bulunduğuna işaret ederek, "Rekor orman yangını yılındayız" dedi.

Uzun süreli müdahale gerektiren ve çok sayıda ekibe ihtiyaç duyulan büyük orman yangınlarının meydana geldiğini ifade eden Banse, bu yıl şimdiye kadar 4 bin 300 hektarın üzerinde ormanlık alanın yandığını ve Almanya'da bu kadar büyük orman yangınlarının daha önce yaşanmadığını kaydetti.

Banse, itfaiyenin orman yangınıyla mücadelede daha fazla arazi araçlarına ve yangın söndürme helikopterlerine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Havadan daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Büyük miktarda su taşıyabilecek yeterli helikopter yok. Bunun iyileştirilmesi gerekiyor" dedi.

Ormanların dönüşümünün hızlandırılması ve itfaiye ekipleri için ormanlarda koridorların oluşturulmasının da gerekli olduğunu anlatan Banse, ormanlarda yangının başka yerlere sıçramasını engelleyen bariyerlerin yerleştirilmesini istedi.

Banse, ormanların korunmasının bir bütün olarak toplumun görevi olduğuna ve orman yangınlarında insan faktörünün önemine işaret ederek, ormanlarda sigara yasağının getirilmesi ve insanların yanlış davranmamaları konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini vurguladı.

TOPLAM EKONOMİK ZARAR 600 MİLYON EURO

Bitter de bu yıl orman yangınlarından oluşan doğrudan zararın 30-40 milyon euro , toplam ekonomik zararın da 600 milyon euro olarak tahmin edildiğini belirtti.

Bitter, gelecekte ormanları yangınlardan korumak için öncelikli olarak önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, yangınlardan zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması ve ormanlardaki ağaç çeşitlerinin artırılmasını talep etti.

Almanya İtfaiyeciler Birliği, 1991'den bu yana Almanya'da yıllık ortalama 771 hektar ormanın yandığını, bu yıl ise ortalamanın 5 katından fazla ormanın yok olduğunu açıkladı.

Etiketler : Almanya Karl-Heinz Banse İtfaiyeciler Birliği
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