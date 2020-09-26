Almanya'da binlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

Querdenken 221 ile 711 gruplarının Deutz semtindeki tersane alanında düzenlediği gösteride, polise göre kayıtlı 5 bin 500 kişi, maske takmak istemediklerini belirterek gereksiz gördükleri kısıtlamaları eleştiren dövizler taşıdı, sloganlar attı.

Kurulan dev sahnede sosyal hayatta hükümetin uyguladığı kısıtlamaları ve verilen cezaları eleştiren konuşmalar yapıldı, çeşitli müzik gösterileri sunuldu.

Yapılan konuşmalarda halkın yüzde 90'ının bu yasakları desteklemediği belirtilerek, siyasetçilerin ve ilgili kişilerin hayatın normal seyrine dönmesi için uyguladığı gereksiz politikaların gözden geçirilmesi istendi.

Çok sayıda polisin görev aldığı protestoya katılanlar, daha sonra sıkı güvenlik önlemleri altında kendilerine ayrılan güzergahta yürüyüşe geçti.

Almanya Başbakanı Merkel, hükümetlerin korona krizinde şeffaf bir şekilde ilerlemesi için kampanya yürüttü. Merkel (CDU) Perşembe günü sanal bir zirvede bir video adresinde, "Siyasi eylemimiz, dezenformasyona, komplo teorilerine ve bunlardan kaynaklanan ölümcül sonuçlara karşı koymak için anlaşılır bir şekilde iletilmesi gereken araştırmalara ve gerçeklere dayanmaktadır," dedi.