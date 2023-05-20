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Almanya'da Başkonsolosluklar Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için hazır
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20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:50:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:50:00

Almanya'da Başkonsolosluklar Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için hazır

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'de 28 Mayıs'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurt dışında oy verme işlemine artık saatler kaldı. Almanya'da Başkonsolosluklar, vatandaşların kolay sandığa erişimini sağlamak için son hazırlıklarını tamamladı.

Yurt dışında Başkonsolosluklar ve oy verme merkezleri, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için son hazırlıklarını tamamlandı.

Almanya'da 1 milyon 501 bin kayıtlı seçmen 20 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında 13'üncü Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Tunçer şöyle konuştu:

"Dün akşam itibariyle bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Köln'den pusula ve diğer malzemeleri aldık.Cumartesi günü sabah 8'de oylamalarımız başlayacak. Çarşamba akşamı saat 10'a kadar vatandaşlarımız gelip oylarını kullanabilirler."

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, vatandaşların demokratik haklarını kullanmaları için sandığa giderek oylarını mutlaka kullanmalarını istedi.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANINI SEÇİYOR

Seçimin yapılacağı dış temsilcilikler ve oy verme merkezlerinde hafta sonu yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Başkonsolos Tunçer, oy kullanacak vatandaşların yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlarını kontrol ederek seçim alanına gelmelerini önerdi. Ayrıca imkanı olan vatandaşları da hafta içi oy kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

YAŞLI VE ENGELLİLER ÖZEL ALANDA OY KULLANACAK

Frankfurt Başkonsolosluğu seçim merkezinde, yaşlı ve engelli vatandaşlar, kendilerine ayrılan özel alanda sandık başına giderek oy kullanacak.

Başkonsolos Erdem Tunçer "Bu ikinci turda biraz daha onları rahatlatmak için onlara ayrı bir sandık belirledik. O sandıkda sadece yaşlı ve engellilerimiz kullanacak. Onların en rahat şekilde oy kullanabilmelerini sağlamak istiyoruz" diye konuştu

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar sabah 08:00'den akşam 22:00'ye kadar sandık başına giderek oy kullanabilecekler.

Etiketler : Türkiye seçim almanya Başkonsolos Seçim 2023
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