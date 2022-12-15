VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz"
Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın 7 yıllık aşkını psikoloji bitirdi
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları kasımda 122,4 milyar dolar oldu
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu
MEB'den kayıt dışındaki öğrencilere yakın takip
Başkan Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması
Kayak sezonunu erken açan Palandöken'e 15-20 bin Rus turist gelmesi bekleniyor
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında yine çatışma çıktı
"Yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyo...
AB Liderler Zirvesi başladı
"Zincir 2" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 209'a yükseldi
"Suriye'ye insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor"
Oyununuzu adam gibi oynayın!
Yeni yıl hediyesi telaşı
Macron, AB Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların görüşüleceğini söyledi
Belçika'da sigara yasağı genişliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
"Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz"
Avrupa'nın en büyük gaz deposu yarın açılıyor
Demir ve demir dışı metaller sektöründen 11 ayda 13,2 milyar dolarlık ihracat
"Ayancık'a sağlam, güvenli konutlar ve iki sanayi sitesi kazandırıyoruz"
Betül Demir: 10 yaş gençleştim
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
15 Aralık 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 14:30:00

Almanya'da aşırı sağcı parti AfD'nin kapatılması tartışılmaya başlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'da Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Maier, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yasaklanması için hazırlık yapılması çağrısında bulundu.

Sosyal Demokrat Partili Maier, taz gazetesine yaptığı açıklamada, "Yasaklama prosedürü için şimdiden hazırlık yapılması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Thüringen eyaletinde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan AfD partisinin, parti yasağı için temel teşkil eden bazı kriterleri açıkça yerine getirdiğini söyleyen Maier, AfD'nin açıkça anayasa karşıtı olduğunu ve özgür demokratik temel düzeni ortadan kaldırma niyetini gizlemediğini ifade etti.

Almanya'da ana muhalefet partisi konumundaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ise AfD'nin yasaklanmasının yararsız olacağını söyledi.

Welt televizyonuna konuşan Merz, "Bu tür yasaklama prosedürlerini pek yararlı bulmuyorum. Kendilerini yeniden organize ediyorlar ve başka bir partide yer alıyorlar. Sonra oyun yeniden başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

CDU lideri, bu konuda silah yasalarının sıkılaştırılmasının düşünülebileceğini belirterek "Eğer bu kesimden insanların yasal yollardan silah sahibi oldukları ortaya çıkarsa o zaman bu, gerçekten kontrol edilmelidir." ifadesini kullandı.

Almanya'da darbe planladıkları iddia edilen İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) adlı örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında AfD'nin eski Federal Meclis üyesi Birgit Malsack-Winkemann'ın bulunması AfD'nin yasaklanması tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Etiketler : almanya sağcı parti
Kazayı koluna yazdı

Kazayı koluna yazdı
Zirveye yerleşti

Zirveye yerleşti
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Yapımcılığa el attı

Yapımcılığa el attı
Gençlik iksirim saçlarım

Gençlik iksirim saçlarım
Dokuz timi Ankara'da

Dokuz timi Ankara'da
Dede olma sevinci

Dede olma sevinci
Doğum kiloları gitti

Doğum kiloları gitti
Ehliyetine iki yıl el konuldu

Ehliyetine iki yıl el konuldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX