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20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:36:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:36:00

Almanya'da Alparslan Türkeş Ülkü Ocağı'na saldırı

Kaynak: TRT Haber

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Almanya'da Türklere ve Türk kurumlarına yönelik saldırılar bitmiyor. Almanya'nın Ausgburg kentinde Alparslan Türkeş Ülkü Ocağı dernek binası, terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Binanın duvarlarını ve camlarını boyayan saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Augsburg kentinde, Alparslan Türkeş Ülkü Ocağı dernek binası terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradı.

Yüzleri maskeli beş saldırgan, dernek binasının duvarlarını ve camlarını terör örgütünü simgeleyen renklere boyadı.

Terör örgütü yandaşları dernek binasını boyarken, bir taraftan kask kamerası ile o anları kaydetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Ülkü Ocağına zarar veren kimliği belirsiz maskeli 5 saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırganlar, çektikleri görüntüleri terör örgütüne ait sosyal medya hesabından paylaştı.

Binada hasar oluşurken, Augsburg polisi saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

2 YIL ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Dernek yetkilileri saldırganların yakalanarak adalete teslim edilmelerini istedi.

Aynı dernek, iki yıl önce de terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğramıştı.

Etiketler : almanya bavyera eyaleti Ülkü Ocağı
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