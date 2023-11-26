VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AFAD, olumsuz hava koşullarından etkilenen 198 kişiyi kurtardı
Trabzon'da fırtınanın uçurduğu çatı felakete yol açıyordu
Ölüdeniz'de yaklaşık 5 metrelik dev dalgalar! İşletmeler zarar gördü
Tayland'da düğünde damat, gelin dahil 4 kişiyi öldürdü! Kendi de intihar etti
İstanbul Valiliği duyurdu: Fırtına etkisini kaybedecek
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de kalıcı ateşkes için çağrılarımızı sürdürüyoruz
26 Kasım 2023 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 18:00:00

Almanya'da Allah yazılı kolye takan kız öğrenci saldırıya uğradı

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Allah" yazılı kolye takan 15 yaşındaki kız öğrencinin saldırıya uğradığı aktarıldı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, kız öğrencinin Wilhelmstadt semtindeki bir ortaokulun tuvaletinde en az 5 sınıf arkadaşı tarafından saldırıya uğradığı ve yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırgan öğrencilerin ortaokulun kızlar tuvaletinde söz konusu öğrenciyi darbettikleri ve özellikle kolyesini kopardıkları belirtildi.

Hastaneye kaldırılan gence ilk müdahaleyi okuldaki öğretmenin yaptığı kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Etiketler : almanya berlin saldiri
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX