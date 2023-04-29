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Almanya'da 4 kentte daha Türkiye'deki seçim için oy kullanıldı
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29 Nisan 2023 Cumartesi 22:30:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 22:30:00

Almanya'da 4 kentte daha Türkiye'deki seçim için oy kullanıldı

Kaynak: AA

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Almanya'da 4 kentte daha seçmenler, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Almanya'daki Türk seçmenler, Aachen, Bremen, Regensburg ve Kassel kentlerinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullandı.

Seçmenler, Aachen, Bremen, Regensburg'da 1 Mayıs'a, Kassel'de de 9 Mayıs'a kadar oy verebilecek.

Seçim sürecini gözlemlemek amacıyla Bremen'e gelen Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, "Hannover'de bugün üçüncü günümüz. Bremen'de de yine fuar alanında bugün başlandı. Seçmenlerin büyük ilgisi var. Vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösterdi. Seçimlerde yaptığımız hazırlıkların esas amacı seçime katılım oranının arttırılmasıydı. Bu yönde önlemler almıştık. Bu nedenle bu durumdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Münster, Köln, Essen, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Mainz, Münih ve Nürnberg'te 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs 21.00'e kadar devam edecek.

3 milyon civarında Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da 1,5 milyon Türk seçmen bulunuyor.

Almanya, yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ülke konumunda.

Etiketler : Berlin Almanya Milletvekili
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