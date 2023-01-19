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19 Ocak 2023 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 16:30:00

Almanya ve ABD savunma bakanları Ukrayna'ya desteği yineledi

Kaynak: AA

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya desteğin sürdürüleceğini bildirdi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bugün Federal Mecliste yemin ederek göreve başlamasının ardından Savunma Bakanlığında ABD'li mevkidaşı Austin ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde açıklama yapan Pistorius, ABD'nin geçmişte olduğu gibi bugün de Almanya'nın en önemli müttefiki olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı savaşın NATO'ya hızlı harekete geçebilme yeteneğine sahip sağlam bir ittifak olduğunu kanıtlama fırsatı verdiğini ifade etti.

Bakan Pistorius, NATO'ya, ortak değerlere, stratejiye ve sorumluluğuna dayanan bir temele sahip olduğu için müteşekkir olduğunu aktararak, geçmişte ve bu dönemde Almanya ve ABD'nin omuz omuza ilerlediğini belirtti.

Almanya'nın Ukrayna'ya obüs, Gepard tipi uçaksavar tankları ve Iris-T hava savunma sistemi verdiğine işaret eden Pistorius, Alman sistemlerinin Ukrayna'da kendilerini ispatladığını kaydetti.

Boris Pistorius, "Gelecekte de partnerlerimizle birlikte Ukrayna'ya özgürlük, toprak bütünlüğü ve egemenlik mücadelesinde desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

ABD Savunma Bakanı Austin de Pistorius'u yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Austin, Avrupa ve dünyanın güvenliği konusunda çalkantılı dönemden geçildiğini belirterek Almanya'nın, ortak değerleri paylaşan ABD'nin en iyi müttefiklerinden biri olduğunu ifade etti.

Lloyd Austin, Alman hükümetine Ukrayna'nın kendisini savunması için yaptıklarından ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

ABD'nin Almanya'daki Ramstein üssünde, yarın Ukrayna Temas Grubu Toplantısı kapsamında ortak ve müttefik ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirten Austin, "Ukrayna'nın kendisini savunmasını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Austin, bugün Pistorius ile yapacağı görüşmede yarın ele alınacak konuların ön görüşmesinin yanı sıra NATO'daki önemli konuları ve ikili savunma işbirliğini değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.

Etiketler : almanya abd savunma bakanlığı
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