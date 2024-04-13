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Almanya, Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edecek
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13 Nisan 2024 Cumartesi 20:23:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 20:23:00

Almanya, Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edecek

Kaynak: AA

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Alman hükümeti, askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edecek.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın hava saldırılarının artması ve Ukrayna hükümetinin talebi üzerine, müttefiklerinin koordinasyonunda daha önce teslimatı gerçekleştirilmiş ve planlananlara ek olarak bir Patriot hava savunma sisteminin daha bu ülkeye devredileceği bildirildi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Ukrayna şehirlerine ve ülkenin altyapısına yönelik Rus terörü, tarifsiz acılara neden oluyor. İnsanların enerji kaynaklarını tehlikeye atıyor ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin operasyonel hazırlığı açısından önemli olan endüstriyel tesisleri yok ediyor. Bu nedenle Ukrayna'yı başka bir Patriot hava savunma sistemiyle destekliyoruz. Bu kararı vermeden önce, mümkün olan en kısa sürede ülkemiz için yenisini almayı taahhüt etmiştim ve bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Almanya Savunma Bakanlığı, askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya daha önce çeşitli askeri ekipmanların yanı sıra iki Patriot hava savunma sistemi, atış üniteleri ve iki Patriot fırlatıcıyı teslim etmişti.

Etiketler : Patriot hava savunma sistemi Alman hükümeti askeri yardım paketi
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