Almanya, Ukrayna'ya Leopard tankları gönderecek

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu kararı duyurduğu ve "Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi takip etmektedir. Uluslararası alanda yakın bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket ediyoruz." dediği aktarıldı.

Açıklamada kararın, Almanya'nın en yakın Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla gerçekleştirilen yoğun istişarelerin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Karardaki amacın, Ukrayna için Leopard 2 tanklarıyla iki tank taburunu hızla bir araya getirmek olduğu ifade edilerek ilk adımda Almanya'nın silahlı kuvvetler envanterinden 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağı belirtildi.

Diğer Avrupalı ortakların da Ukrayna'ya Leopard-2 tanklarını verecekleri aktarılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarıyla ilgili eğitiminin Almanya'da hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedildi.

Ukrayna'ya destek paketinin, eğitimin yanı sıra lojistik, mühimmat ve sistemlerin bakımını da içereceği ifade edildi.

Almanya'nın, Leopard-2 tanklarını envanterlerinden Ukrayna'ya hızlı bir şekilde teslim etmek isteyen ülkelere, bunların sevkiyatı için onay vereceği belirtildi.

NATO, ALMANYA'NIN UKRAYNA'YA TANK VERME KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderme kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Almanya'nın diğer NATO müttefikleri ve ortaklarıyla istişare içinde Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya gönderme kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Rusya'nın savaşında böyle kritik bir zamanda bunlar Ukrayna'nın kendini savunmasına, kazanmasına ve bağımsız bir ülke olarak kalmasına yardım edecek." dedi.

FRANSA, ALMANYA'NIN UKRAYNA'YA LEOPARD TANKLARI GÖNDERME KARARINI OLUMLU KARŞILADI



Fransa'nın, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderme kararını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Elysee Sarayı, Fransa'nın Ukrayna'ya, AMX10 RC tipi hafif muharebe tankı teslimatına ilişkin taahhüdünden sonra Almanya'nın Leopard 2 tanklarını gönderme kararı aldığını anımsattı.

Fransa'nın, Ukrayna'nın talebi üzerine Almanya'nın bu tankların gönderilmesine yeşil ışık yakmasını olumlu karşıladığı belirtildi.

POLONYA, ALMANYA'NIN UKRAYNA'YA LEOPARD GÖNDERME KARARINDAN MEMNUN



Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarını gönderme kararını memnuniyetle karşıladı.

Duda ve Morawiecki, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, etkili diplomasinin sonuçlarının alındığını kaydetti.

Başbakan Morawiecki, "Teşekkürler. Almanya'nın Leopardları Ukrayna'ya gönderme kararı, Rusya'yı durdurmak için büyük bir adım. Birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Duda ise kararı doğru bulduğunu ve memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İSPANYA, MÜTTEFİK ÜLKELERLE KOORDİNASYON İÇERİSİNDE UKRAYNA'YA TANK GÖNDERMEYE HAZIR



İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde Ukrayna'ya Leopard tankı göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Robles, İspanyol haber ajansı EFE'ye, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya göndereceğini açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İspanya'nın, Rusya ile savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya askeri nitelikli her türlü malzemeyi gönderdiğini vurgulayan Robles, askeri malzemelerin gönderilmesinde koordinasyonun esas olduğunu, bunun tanklar için de geçerli olacağını kaydetti.

Savunma Bakanı, "İspanya, koordinasyonlu bir şekilde Leopard tanklarının sevkiyatı ve eğitimi ile ilgili gerekli her şeyi müttefiklerimizle halletmeye isteklidir." dedi.

Robles, hükümet olarak müttefik ülkelerle oluşturulan koordinasyon grubuyla temasa geçeceklerini aktardı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise dün Mecliste yaptığı konuşmada, "İspanya'nın Ukrayna'ya tank gönderebileceğini ancak bunun müttefik ülkelerle koordineli olması gerektiğini, Almanya'nın kararını ve ABD'nin tutumunu net bir şekilde görmek istediklerini" söylemişti.