VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB'den İsrail işgalindeki bölge için çözüm önerisi: "Filistinlilere devlet inşa etmeliyiz"
İletişim Başkanı Altun: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair 100'ün üzerinde kasıtlı yalan ...
Gazze'de şehit sayısı 4 bin 630'u çocuk, 11 bin 240'a yükseldi
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak
Muş'ta terör operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
13 Kasım 2023 Pazartesi 20:57:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 20:57:00

Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya yükseltmeyi planladığı bildirildi.

Kamu yayıncısı ARD'nin haberine göre, Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon ortakları Yeşiller ve liberal Hür Demokratlar (FDP), askeri yardım bütçesi üzerinde anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda 2024'te Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını 8 milyar euroya yükseltecek.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, anlaşmayla ilgili ayrıntı vermedi ancak parlamentonun bütçe komitesinin bu hafta içinde askeri yardım konusunu görüşmek üzere toplanacağını bildirdi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kiev'de, Batı'nın askeri desteğinin artık İsrail'e yönlendirileceği endişesi varken hükümetin, Ukrayna'ya askeri desteğinin devam edeceği konusunda güvence vermek istediğini dile getirdi.

Pistorius, "Ukrayna mücadelesini sürdürmek zorunda ve aynı zamanda dünya kamuoyunun dikkatinin bir kısmı İsrail'e yönelmiş durumda. Desteğimiz, Ukrayna'ya, onları terk etmeyeceğimize dair güçlü bir işarettir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ALMANYA UKRAYNA YARDIM
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX