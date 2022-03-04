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04 Mart 2022 Cuma 18:48:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 18:49:00

'Almanya-Türkiye arasında güçlü ortaklık' vurgusu

Kaynak: AA

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, güçlü Almanya-Türkiye ortaklığı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Baerbock, Brüksel'de Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, son birkaç haftada yaptıkları sayısız telefon görüşmelerinin ardından NATO toplantısı çerçevesinde yüz yüze görüşebildiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Baerbock, güçlü Türk-Alman ortaklığı için Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ileterek, "Rusya krizinde birlikte duruyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : Almanya Çavuşoğlu Brüksel
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