'Almanya-Türkiye arasında güçlü ortaklık' vurgusu

Baerbock, Brüksel'de Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, son birkaç haftada yaptıkları sayısız telefon görüşmelerinin ardından NATO toplantısı çerçevesinde yüz yüze görüşebildiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Baerbock, güçlü Türk-Alman ortaklığı için Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ileterek, "Rusya krizinde birlikte duruyoruz." ifadesini kullandı.