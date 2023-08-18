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18 Ağustos 2023 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 15:30:00

Almanya Tabipler Birliği esrar yasa tasarısını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi

Kaynak: AA

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Almanya Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Bakanlar Kurulunun onayladığı, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın tanıttığı esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi.

Almanya Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Alman basınına yaptığı açıklamada, esrarın serbest bırakılmasıyla bağımlılık yaptığı kanıtlanmış ve özellikle gençlerde hasarlara yol açabilecek bir uyuşturucunun tehlikesiz gösterilmeye çalışıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın da 25 yaşına kadar beynin gelişim sürecinin tamamlanmadığını ve esrar tüketiminin bu süreçte olumsuz etkisinin olabileceğini açıkladığına işaret eden Reinhardt, bu zararların kalıcı olduğunu ve yaşam boyu devam edebileceğini kaydetti.

Reinhardt, ciddi sağlık risklerine rağmen, Bakan Lauterbach'ın 18 yaşından itibaren esrara yasal olarak erişim sağlamak istediğine dikkati çekerek, "Bu yüksek düzeyde sorumsuzluktur." dedi.

Yasa tasarısında yer alan sınırlamaların etkili bir şekilde kontrol edilemeyeceğini aktaran Reinhardt, "Gerçekçi olmayan düzenlemeler gençlerin korunmasını artırmaz, devletin kontrolünü kaybetmesine neden olur." uyarısında bulundu.

Reinhardt, Bakanlar Kurulunca onaylanan yasa taslağıyla tıp biliminin argümanlarının ve soruşturma makamlarının deneyimlerinin görmezden gelindiğini, ihmalkar davranıldığını anlatarak, bağımlılığı önlemeye dönük bir uyuşturucu politikasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Maier de tasarının problemli olduğunu belirterek, "Karaborsayı engelleyeceğine ikna olmadım." dedi.

Yasayla hedeflenen etkiye ulaşılması konusunda şüpheler taşıdığını vurgulayan Maier, esrara kolay ulaşmanın, daha çok insanın uyuşturucu kullanmasına neden olacağından endişe ettiğini dile getirdi.

Maier, esrarı zararsız bir madde olarak görmediğini ifade etti.

TASARININ FEDERAL MECLİSTEN DE GEÇMESİ GEREKİYOR

Almanya'da Bakanlar Kurulu, esrar kullanımının sınırlı yasallaşması konusunda Sağlık Bakanlığının hazırladığı yasa tasarısını dün onaylamıştı.

Tasarıya göre esrar, uyuşturucu maddeler listesinden çıkarılacak. Yetişkinlerin 25 grama kadar esrar bulundurmasına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek. En fazla 500 üyeye sahip olacak "kenevir sosyal kulüpleri" adı verilen dernekler, kenevir yetiştirebilecek ve dernek üyelerine esrar tedarik edebilecek. Bir üye, bu dernekten ayda en fazla 50 gram esrar satın alabilecek.

Okul, kreş, çocuk oyun parkları ve spor salonlarına 200 metre mesafede esrar kullanımına izin verilmeyecek. 18 yaş altındakilerin yanında da esrar tüketimi yasak olacak.

Yıl sonuna kadar yasalaşması planlanan tasarının Federal Meclis (Bundestag) tarafından da onaylanması gerekiyor.

Etiketler : almanya esrar uyuşturucu
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