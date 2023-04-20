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20 Nisan 2023 Perşembe 17:02:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 17:02:00

Almanya, silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırmada kararlı

Kaynak: AA

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılması konusundaki kararlılığını yineledi.

Pistorius, ordunun durumuyla ilgili hazırlanan 2022 raporunun sunumuyla ilgili yaptığı konuşmada, "Eğer insanlar iyiyse ama sonuçlar iyi değilse, o zaman doğru olmayan ve değiştirilmesi gereken daha ziyade yapılar ve süreçlerdir. Bu konuda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ordunun modernizasyonunda ek bürokrasi yaratılmamasının önemli olduğuna işaret etti.

Pistorius, göreve geldiğinden bu yana yeniden yapılanmayla ilgili kiminle konuşursa konuşsun hepsinin "Karşılaştığımız zorluklara baktığımızda, daha iyisini yapmalıyız." konusunda hemfikir olduğunu gördüğünü aktardı.

Ordunun yeniden yapılanmasında 4 ana temadan bahseden Pistorius, "Bunlardan ilki, Rusya tarafından saldırıya uğrayan Ukrayna'ya yardım etmek ve teslim sözü verilen silahların hızlı bir şekilde tedarik edilmesiydi. İkincisi, harekete hazır, savaşta güçlü ve dayanıklılık kabiliyetine sahip bir Bundeswehr'e ihtiyacımız var." diye konuştu.

Pistorius, üçüncü olarak Almanya'nın güvenlik politikası, tehditler, ittifaklar, caydırıcılık ve bir bütün olarak kendi güvenliği hakkında söz sahibi olması gerektiğine dikkati çekerek, dördüncü olarak da 100 milyarlık özel fonun ötesinde daha yüksek bir savunma bütçesine ihtiyaç olduğunu ve savunmanın pahalı hatta bundan sonra daha da pahalı hale geleceğini vurguladı.

Alman ordusundaki mevcut aşırı sağcılık konusuna da işaret eden Pistorius, şunları kaydetti:

"Maalesef bu tür vakalar mevcut ancak şunu da söylemek isterim ki; birliklerin çoğunluğu anayasaya sıkı sıkıya bağlı, iyi eğitimli, hangi değerleri savunduklarını ve Almanya'da ve dünyada neye karşı çıkmak ve neyi savunmak istediklerini biliyor. Kısa süre sonra çıkarılacak Askerlik Yasası ile anayasamıza karşı açıkça çalışan ve onu reddedenlerin daha hızlı şekilde hizmetten uzaklaştırılabilmesi için gerekli koşulları düzenleyeceğiz."

Etiketler : Pistorius Alman ordusu Pistorius
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