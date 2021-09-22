Koronavirüs için bitiş tarihi verdi!

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının 2022'nin ilkbaharında sona ermesini beklediğini söyledi.

AA'da yer alan habere göre Spahn, Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada 2022'nin ilkbaharında Kovid-19 salgınında sürü bağışıklığına ulaşılacağını belirtti.

Bu dönemden sonra normale dönülebileceğini aktaran Spahn, "Aşının etkili olmadığı yeni bir virüs varyantı ortaya çıkmazsa, ki bu pek olası değil, o zaman salgını ilkbaharda aşmış olacağız ve normale dönebileceğiz." ifadesini kullandı.

Spahn, sürü bağışıklığına her halükarda ulaşılacağını belirterek, "Buradaki soru aşı yoluyla mı enfeksiyon yoluyla mı? Aşı kesinlikle oraya giden en güvenli yoldur." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Spahn, aşı yaptırılmadığında insanların büyük ihtimalle Kovid-19'a yakalanacağı uyarısında bulundu.

İnsanların daha çok iç mekanlarda olduğu sonbahar ve kış aylarında virüsün bulaşma riskinin artacağını ifade eden Spahn, "Kovid-19 tedbirlerini kaldırmak için çok erken. Koruma önlemlerimiz olmasaydı yüksek sayıdaki aşı olmayanlardan dolayı yoğun bakım servislerine yüklenme olurdu." şeklinde konuştu.

-VAKA SAYILARI DÜŞME EĞİLİMİNDE

Öte yandan Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 454 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 4 milyon 160 bin 970'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 71 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 93 bin 123'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 65 olarak kaydedildi. Dün 68,5 olan bu sayı 8 Eylül'de 82,7, 15 Eylül'de de 77,9 olarak tespit edildi.

8 Eylül'de 13 bin 565 olarak kayda geçen günlük vaka sayısı da 15 Eylül'de 12 bin 455'e geriledi.

Aşılama kampanyasında ise halkın yüzde 67,4'üne Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 63,4'üne de ikinci dozu uygulandı.