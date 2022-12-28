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Almanya: Rusya'nın petrol ihracatı yasağının 'pratikte bir önemi' yok
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28 Aralık 2022 Çarşamba 18:05:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 18:05:00

Almanya: Rusya'nın petrol ihracatı yasağının 'pratikte bir önemi' yok

Kaynak: AA

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Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Sözcüsü, Rusya'nın Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklamasının, Alman ekonomisi üzerinde "pratikte bir önemi" olmayacağını söyledi.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Sözcüsü Robert Saverin, hükümetin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilkbahardan bu yana Almanya'nın Rus petrolünden vazgeçmeye hazırlandığını hatırlattı.

Sözcü Saverin, Rusya'nın tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasağına yönelik, "Alakasız olduğunu söylemek istemem ama pratikte bir önemi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dün imzalanan kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklanmıştı.

Avrupa Birliği ülkeleri, 2 Aralık'ta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Etiketler : almanya rusya putin petrol
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