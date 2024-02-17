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Almanya, Rusya ve Çin nüfuzuna karşı Afrika ile daha yakın ilişkiler kurulmasını istiyor
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17 Şubat 2024 Cumartesi 21:01:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 21:01:00

Almanya, Rusya ve Çin nüfuzuna karşı Afrika ile daha yakın ilişkiler kurulmasını istiyor

Kaynak: AA

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Rusya ve Çin'in etkisine karşı koymak için siyasi farklılıklara rağmen Afrika ülkeleriyle daha yakın ilişkiler geliştirmesi gerektiğini söyledi.

60. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Pistorius, genel olarak Batı'nın, özel olarak da Almanya'nın, yeni küresel zorluklar karşısında Afrika ülkelerine yönelik yaklaşımını değiştirmesi gerektiğine işaret ederek, "Geçmişte, özellikle Avrupa'dan veya Batı dünyasından ülkelerin gelip Afrika ve diğer yerlerdeki hükümetlere, 'Biz sizden daha akıllıyız, daha fazla tecrübeye sahibiz ve biz daha iyiyiz.' demeleri gibi bir durumu çok sık yaşadık." ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Çin'in etkisine karşı koymak için siyasi farklılıklara rağmen Afrika ülkeleriyle daha yakın ilişkiler geliştirmemiz gerekiyor." diyen Pistorius, Afrika ülkeleriyle daha yakın ilişkiler geliştirilmemesi halinde Rusya'nın devreye gireceğini, bunun da genellikle ülkelerin iyiliği ya da bölgenin istikrarı için iyi olmayacağını savundu.

Alman Bakan, Avrupa ülkelerinin Afrika ülkeleriyle yakın diyaloğunu sürdürmesinin ve daha yakın işbirliğine yönelik adımlar atmasının önemli olduğunu kaydetti.

İlke olarak nefret ve yıkımdan değil, işbirliği ve destekten yana olduklarını vurgulayan Pistorius, "Biz özgürlüğü ve hepimizin yararına olan kurallara dayalı uluslararası düzeni savunuyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'nın topraklarını geri kazanmasına yardım etmenin kendilerinin ortak sorumluluğu olduğuna işaret eden Pistorius, "Ukrayna'nın direncini güçlendirmek bizim sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Müttefiklerle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güçlü bir mesaj gönderdiklerini anlatan Pistorius, "Eğer herhangi bir Rus askeri çizmelerini Müttefik topraklarına koyarsa, onun her santimetresini savunacağız." dedi.

Etkili bir caydırıcılığın kendilerinin hayat sigortası olduğuna dikkati çeken Pistorius, "Caydırıcılık yatırımı yapacak kaynaklara ihtiyacımız var. Bu yıl gayrisafi yurt içi hasılamızın yüzde ikisinden fazlasını savunmaya harcayacağımızı söylemekten gurur duyuyorum. Ayrıca bunun yeterli olmayabileceğini görecek kadar gerçekçiyim." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Almanya Savunma Rusya Çin ilişkileri Afrika iş birliği
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