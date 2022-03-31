Alman ordusunu baştan aşağı yenileyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, silahlı kuvvetlerin modernleşmesi amacıyla 100 milyar euroluk bütçe ayırdıklarını açıkladı. Peki bu açıklamanın ardından Almanya ordusunda ne tür değişiklikler yapılacak? İşte yanıtı...

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Scholz, 27 Şubat'ta Federal Meclis'teki açıklamasında savunma harcamalarında kullanılmak üzere 100 milyar euro bütçe ayrıldığını duyurmuştu. Ayrıca Scholz, "Bundan böyle her yıl gayri safi hasılamızın yüzde 2'den fazlasını savunmamız için kullanacağız" demişti.

Hür Demokratik Parti'den (Freie Demokratische Partei - FDP) parlamenter ve savunma uzmanı Marcus Faber, ordunun şu anda herhangi bir saldırı durumunda en temel işlevlerini bile yerine getiremeyecek durumda olduğunu söyledi.

Federal meclisin ordudan sorumlu üyesi Eva Högl ise 15 Mart'ta yayımladığı raporda ordunun mevcut durumunun "endişelendirici" olduğunu belirtmişti.

Savaş gemilerinin yüzde 30'undan azının "tam kapasite" çalıştığı belirtilirken, birçok savaş jetinin uçuş yapmaya elverişli olmadığı bildirilmişti.

Ordudaki 350 adet Puma paletli zırhlı muharebe araçlarındansa sadece 40'ının "savaş için uygun durumda" olduğu ifade edilmişti.

Raporda asker sıkıntısına da dikkat çekilmişti. 1990'da yaklaşık 500 bin civarında askerin görev yaptığı Bundeswehr'de şu anda yaklaşık 180 bin asker yer alıyor.

Peki Avurpa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, 100 milyar euroluk bütçeyle ordusunda ne tür değişiklikler yapmayı planlıyor?

Högl orduda gerçek bir dönüşüm yaşanması için doğrudan yeni ekipmana para harcanması yerine "planlama ve tedarik yapılarının modernleştirilmesi gerektiğini" ifade etti.

Federal Meclis üyesi, sıhhi tesislerin, elektrik sistemlerinin, sıcak suyun ve hatta içme suyunun bulunmadığı askeri kışlalar olduğunu belirterek, bu durumun "askerler arasında kızgınlık yarattığı gibi siyasi ilerlemeye dair güveni zedelediğini de" söyledi.

Bundeswehr'de kullanılan eski G36 model makineli tüfeklerin değiştirilmesi için yeni silahlar üretilmesine rağmen süreç altyapı ve tedarik sorunları nedeniyle tıkanmış durumda.

Ordunun dağlık alanlarda görev yapan özel piyade birliklerinin yeni kayak takımlarına, havacıların da yeni paraşütlere ihtiyacı var.

Tornado savaş jetlerinin, ABD yapımı F-35 ve Avrupa Birliği üretimi Eurofighter savaş jetleriyle değiştirilmesi de planlanıyor. Bu uçaklardan her biri yaklaşık 100 milyon euroya mal olacak.

Almanya, İsrail'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve hava savunma sistemi almayı da planlıyor.

Arrow 3 adı verilen hava savunma sisteminin Berlin'e yaklaşık 2,2 milyar euroya mal olacağı ve 2025 itibarıyla kullanılabilir hale getirilebileceği öngörülüyor.

Fransa - Almanya ortak yapımı yeni savaş tankları Ana Yer Muharebe Sistemi'nin (Main Ground Combat System) de 2035'den sonra orduda kullanılması planlanıyor.

Liberal FDP'den Faber, Alman ordusundaki cihazların modernleştirilmesinin "8 yıla kadar sürebileceğini" belirtti.

Öte yandan Almanya'da savunma bütçesinin artırılmasına ve yeniden silahlanma planlarına karşı çıkanlar da var. Geçen hafta 600'e yakın siyasetçi, din görevlisi, sanatçı ve entelektüel çevrimiçi bir imza kampanyası başlatarak hükümetin ordudaki çalışmalarını "silahlanma yarışı" diye nitelemiş ve buraya yönlendirilen bütçenin başka sektördeki harcamaları kesintiye uğratacağına dikkat çekmişti.

Almanya, Ukrayna'ya şimdiye dek 500 Strela füzesi, 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderdi. Berlin'den kimliğini paylaşmayan bir yetkili, geçen hafta Ukrayna'ya 2 bin tanksavar daha gönderileceğini de söylemişti.