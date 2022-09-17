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17 Eylül 2022 Cumartesi 18:29:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 18:29:00

Almanya, Rosneft Almanya'ya kayyum atadı

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Almanya, enerjide arz güvenliği için Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya'ya kayyum atadı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, atamadan sonra Doğu Alman eyaletlerinde 1 milyar eurodan fazla yatırım yapılacağını açıkladı.

Almanya'da enerji krizi devam ediyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğal gaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürmüş ve eylül başında ise tamamen durdurmuştu.

Pahalı enerji ve gıda, Almanya'da enflasyonu ağustosta yeniden yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

ROSNEFT ALMANYA'YA KAYYUM ATANDI

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, elektrik temininin kesintiye uğramamasını ve konutların ısınmasını garanti altına alabilmek için politikalar geliştirmeye çalışıyor.

Almanya, enerjide arz güvenliği için Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya'ya kayyum atadı.

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol ithalatçıları Rosneft Germany ve RN Refining & Marketing GmbH'nin Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) yönetimine devredildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Rosneft Almanya'nın ülkenin petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğunu ve Almanya'nın en büyük petrol işleme şirketlerinden biri olduğunu belirtilerek, kayyum atanmasının enerji arz güvenliğine yönelik tehdide karşı adım olduğu vurgulandı.

Rosneft Almanya, Berlin-Brandenburg bölgesi ve Batı Polonya için benzin, dizel ve gazyağı tedarikinde büyük önem taşıyan Schwedt'teki PCK rafinerisinin yüzde 54,7'lik hissesine sahip bulunuyor. Rafinerin yüzde 37,5 hissesi de Shell'de bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşından önce ihtiyacı olan ham petrolün yüzde 35'ini Rusya'dan alan Almanya bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedefliyor.

Rosneft Almanya'nın geleceğine yönelik paketin ayrıntıları neler?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg eyalet başbakanı Dietmar Woidke, kayyum atanmasından sonra Rosneft Almanya'nın geleceğine yönelik paketin ayrıntılarını açıkladı.

Doğu Alman eyaletleri için birkaç yıl içinde 1 milyar euro değerinde bir "gelecek paketi" açıklayan Scholz, bu paranın 825 milyon eurosunun Schwedt kenti için harcanacağını belirtti.

"Bu karar kolay değildi ancak kaçınılmazdı"

Bu yatırımla Schwedt'teki PCK rafinerisininde işten çıkarmaların önleneceğini belirten Scholz, aynı zamanda enerjide arz güvenliğini sağlayarak, ülkesini Rus petrolünden bağımsız hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Scholz, "Bu kararı (Rosneft Almanya'ya kayyum atama kararı) kolay almadık, ancak kaçınılmazdı." diye konuştu.

Rusya'nın "artık güvenilir bir enerji tedarikçisi olmadığını" savunan Scholz, Moskova'nın ham petrol arzını ani bir şekilde durdurma planı için de Almanya'nın hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya, Druzhba boru hattı üzerinden Schwedt rafinerisi için petrol teslimatlarını güvence altına almak için Kazakistan hükümetiyle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Enerji krizi

Ülkenin enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.

Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oranı gördü.

Öte yandan, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarının ardından 4 Nisan'da, Almanya'da doğal gazda enerji arzını güvence altına almak için Gazprom Germania'yı (Gazprom Almanya)geçici olarak devralmıştı.

Alman hükümeti, 14 Haziran'da Gazprom Germania'nın uzun vadeli kamu yönetimine geçirilmesini ve iflasını önlemek için 10 milyar euroya kadar kamu kurtarma paketi sağlanması kararı almıştı.

Etiketler : Almanya bakanlık Rusya-Ukrayna savaşı
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