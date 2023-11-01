VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
LGS tarihi belli oldu
Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
İzmir Token CEO'su Barış Turgut: Şehir token'ları şehirler için yeni bir değer oluşturacak
01 Kasım 2023 Çarşamba 19:09:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 19:09:00

Almanya Köln'de Gazze'ye destek gösterisi

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'nın Köln kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla gösteri düzenlendi. Gösteriye Türkler ve Almanların yanı sıra Müslüman ülkelerin vatandaşları da destek verdi.

Almanya'nın Köln kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı.

Şehir merkezindeki ünlü Heumarkt Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, çeşitli Müslüman ülkelerin vatandaşlarının yanı sıra Türkler ve Almanlar da destek verdi.

Filistin bayrakları ile Filistin halkına destek mesajlarının yer aldığı dövizler taşıyan protestocular, "Filistin'e özgürlük", "Filistin'deki İsrail zulme son verin" gibi sloganlar attı.

Yapılan konuşmalarda kendi topraklarından atılmaya çalışılan Filistin halkının yıllardır gördüğü zulüm anlatılırken, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları eleştirildi.

Diğer yandan, 15 kadar kişi ellerinde İsrail bayraklarıyla karşıt gösteri düzenledi.

Polis iki grup arasında güvenlik önlemi aldı.

Göstericiler yaklaşık iki saat süren protestonun ardından olaysız şekilde dağıldı.

Etiketler : ALMANYA KÖLN FİLİSTİN
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
X-ray önlemi

X-ray önlemi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX