Almanya Köln'de Gazze'ye destek gösterisi
Kaynak: AA
Almanya'nın Köln kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla gösteri düzenlendi. Gösteriye Türkler ve Almanların yanı sıra Müslüman ülkelerin vatandaşları da destek verdi.
Almanya'nın Köln kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı.
Şehir merkezindeki ünlü Heumarkt Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, çeşitli Müslüman ülkelerin vatandaşlarının yanı sıra Türkler ve Almanlar da destek verdi.
Filistin bayrakları ile Filistin halkına destek mesajlarının yer aldığı dövizler taşıyan protestocular, "Filistin'e özgürlük", "Filistin'deki İsrail zulme son verin" gibi sloganlar attı.
Yapılan konuşmalarda kendi topraklarından atılmaya çalışılan Filistin halkının yıllardır gördüğü zulüm anlatılırken, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları eleştirildi.
Diğer yandan, 15 kadar kişi ellerinde İsrail bayraklarıyla karşıt gösteri düzenledi.
Polis iki grup arasında güvenlik önlemi aldı.
Göstericiler yaklaşık iki saat süren protestonun ardından olaysız şekilde dağıldı.
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