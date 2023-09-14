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14 Eylül 2023 Perşembe 20:20:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 20:20:00

Almanya, Karabağ'daki sözde "cumhurbaşkanı seçimini" tanımadığını açıkladı

Kaynak: AA

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Almanya, Karabağ'daki sözde seçimi tanımadığını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin, bu ülkelerin uluslararası alanda tanınan sınırlar içindeki toprak bütünlüğünü kabul ettiği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Alman hükümeti Karabağ'ın bağımsızlığını ve yapılan seçimleri tanımıyor. Almanya, Avrupa Birliği ile beraber Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ihtilafın kalıcı şekilde çözülmesi için çaba sarf ediyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Alman hükümetinin, bu ülkelerin uluslararası alanda tanınan sınırlar içindeki toprak bütünlüğünü kabul ettiği belirtildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanı seçimi" düzenlemişti.

Azerbaycan yönetimi ise Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi "ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Etiketler : ALMANYA KARABAĞ AZERBAYCAN ERMENİSTAN
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