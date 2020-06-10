Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri 15 Haziran'a kadar kademeli kaldıracak

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bakanlar kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, pandemi nedeniyle başlatılan kara sınırlardaki kontrollerin 15 Haziran’a kadar kademeli olarak kaldırılması için Federal Polis Teşkilatına talimat verdiğini belirtti.

İtalya’dan hava yoluyla gelenlere yönelik kontrollerin de 15 Haziran'dan itibaren sonlandırılacağını aktaran Seehofer, İspanya’dan gelenlere yönelik kontrollerin ise 21 Haziran’da kaldırılacağını ifade etti.

Seehofer, haziran sonunda Avrupa Birliği'nde (AB) seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını beklediğini, böylelikle AB’de yeniden serbest dolaşıma geçileceğini kaydetti.

Sınır kontrolleri 16 Mart'ta başlamıştı

Almanya, Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart’ta Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında kontroller yapmaya başlamıştı.

15 Mayıs’ta Fransa, İsviçre ve Avusturya sınırındaki kontrolleri gevşeten Almanya, Lüksemburg sınırındaki kontrolleri 16 Mayıs’tan sonra kaldırmıştı.

Danimarka ile kontrollerin kalkması için görüşmeler yapılmıştı.