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23 Ocak 2023 Pazartesi 16:53:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 16:53:00

Almanya, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı

Kaynak: AA

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Almanya, İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin sorusu üzerine "Atıfta bulunduğunuz, hafta sonu meydana gelen eylemi kınıyoruz. Saygısızdı ve son derece yakışıksızdı." diyen Wagner, bu eylemin İsveç'teki çoğunluk toplumunun görüşünü temsil ettiğinden de şüphe duyduklarını belirtti.

Wagner, bu tür provokasyonların bölünmelere katkı sağladığını ifade ederek, buna daha büyük bir dayanışma ve birliktelikle karşılık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gösteri yapma ve ifade özgürlüğü gibi din ve inanç özgürlüğünün de insan hakkı olarak Alman hükümetinin ve Avrupa'daki ortaklarının dünya çapında çaba sarf ettiği yüksek değer olduğunu vurgulayan Wagner, "Buna karşılık nefret söylemi açıkça Avrupa değerlerinin bir parçası değildir." dedi.

Wagner, Türkiye ve İsveç'in Avrupa Konseyi'ne üye olduğuna işaret ederek, Avrupa'nın, tüm dinlerin barış içinde bir arada yaşamasından yana olduğunu kaydetti.

Etiketler : almanya isveç kuranı kerim nanç özgürlüğü
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