Almanya'dan Rus gazına alternatif arayışı

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21 Mart 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 10:17:00

Almanya ile Katar arasında sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması!

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Almanya Rusya gazına olan bağımlılığını azaltmak için Katar ile sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması yaptı. İki ülke arasında uzun vadeli bir enerji ortaklığı üzerine anlaşmaya varıldı.

Almanya, Rusya gazına olan bağımlılığını azaltmak hatta sona erdirmek için arayışa girdi. Bu minvalde Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile görüşmeler yapan Almanya farklı iş birliklerine imza attı.

Aksam.com.tr'nin Alman Welt'ten aktardığı habere göre, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, sıvılaştırılmış doğal gaz ithali için Katar ile işbirliği yapmayı kabul etti. Habeck, Doha'da Katar Emiri ile yapılan görüşmelerde iki ülke arasında "uzun vadeli bir enerji ortaklığı" üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.

Habeck, enerji ortaklığının "en iyi senaryoda, Avrupa'nın ve her şeyden önce Alman altyapısının genişlemesiyle bir şeylerin sağlanabileceğine dair sözleşmeye dayalı garantiler almamız" anlamına geldiğini ifade etti.

Habeck, enerji ortaklığının "en iyi senaryoda, Avrupa'nın ve her şeyden önce Alman altyapısının genişlemesiyle bir şeylerin sağlanabileceğine dair sözleşmeye dayalı garantiler alınması" anlamına geldiğini açıkladı.

Etiketler : almanya rus gazı rusya
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