VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: Konutların inşaatına mart ayında başlamayı planlıyoruz
Ukrayna: Rusya gün içinde Ukrayna'yı 10 kez havadan vurdu
Bakan Soylu: Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik
Sırbistan arama kurtarma ekibi Belgrad'a döndü
Almanya: Aşırı sağcılık toplumun birlikte yaşamasını tehdit etmeye devam ediyor
Somali'de Türkiye'deki depremzedeler için 2 günde 4 milyon dolar toplandı
AFAD: Depremde hasar gören binalara eşya çıkarmak için girmeyin
Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
İTÜ ön raporunu paylaştı: İşte depremin yıkım nedenleri?
Fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü
AFAD "Afetzede Barınma Desteği" konusunda merak edilen soruları yanıtladı
OHAL ilan edilen illerdeki öğrenciler okul pansiyonlarına yerleştirilecek
ABD, Türkiye'deki depremzedeler için yardım malzemesi göndermeyi sürdürüyor!
Pakistan'da Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı
Macron, Avrupa'yı savunma sanayisini güçlendirmeye çağırdı
Afşin Elbistan Termik Santrali haftaya kısmen çalışmaya başlayacak
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Bakan Kurum: Gerekirse imar değişikliği ile kat sayısını düşüreceğiz
Oktay: Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman deprem kurbanları için gıyabi cenaze namazı kıldı
Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı
Başkan Erdoğan, Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü
Hastane enkazından 261. saatte kurtarılan baba 12 günlük bebeğiyle buluştu
Kamu bankalarından deprem bölgelerine 72 milyar liralık destek
17 Şubat 2023 Cuma 21:55:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 21:55:00

Almanya: Aşırı sağcılık toplumun birlikte yaşamasını tehdit etmeye devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki aşırı sağcılığın toplumun barış içinde birlikte yaşamasını tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

Faeser, Hessen eyaletinin Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından iki kafeye düzenlenen ve aralarında Türklerin de bulunduğu, 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların üçüncü yıl dönümü vesilesiyle açıklama yaptı.

Aşırı sağa karşı mücadeleye öncelik verilmesi gerektiğini belirten Faeser, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşından dolayı kamuoyunun odak noktasının değişmesine rağmen aşırı sağcılığın Alman demokrasisine yönelik en büyük tehdit olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Faeser, "Aşırı sağcılık toplumumuzun barış içinde birlikte yaşamasını tehdit etmeye devam ediyor." dedi.

Almanya'da pek çok kişinin aşırı sağcı kışkırtmayı, şiddeti, düşmanlığı ve dışlanmayı her gün yaşadığına işaret eden Faeser, bu nedenle aşırı sağcılığa karşı mücadelenin federal hükümet ve güvenlik yetkilileri için öncelik olmaya devam ettiğini belirtti.

Faeser, Hanau'daki korkunç ırkçı saldırının üçüncü yıl dönümünün, bunun ne kadar gerekli olduğunu hatırlattığını belirterek üç yıl önce meydana gelen saldırının Hanau kentini ve tüm ülkeyi derinden sarstığını kaydetti.

19 Şubat 2020'nin dönüm noktası olduğunu ifade eden Faeser, ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin unutulmayacağının sözünü verdi.

IRKÇI TERÖR SALDIRISI

Söz konusu ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı düzenleyen 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi, evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : Nancy Faeser almanya aşırı sağcılık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX