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18 Aralık 2022 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 17:30:00

Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Devlet düşmanlarına karşı sert duruşumuzu sürdüreceğiz

Kaynak: AA

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, devlet düşmanlarına karşı sert tutum sergilemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Welt am Sonntag" gazetesine verdiği röportajda, 7 Aralık'ta darbe girişimi planladıkları gerekçesiyle 25 şüphelinin gözaltına alındığına işaret ederek, Federal Savcılığın bu bağlamda toplam 54 kişi hakkında soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Polisinin yaptığı aramalarda silah, para ve altın ele geçirildiğini aktaran Faeser, şimdiye kadar 400 bin avro, 50 kilo altın ve gümüş paralara el konulduğu bilgisini paylaştı.

Nancy Faeser, daha çok şey bulunacağına inandığını aktararak, "Devlet düşmanlarına karşı sert duruşumuzu sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Burjuva olarak varsayılan, varlıklı çevrelerde demokrasiyi hiçe sayarak radikalleşen, komplo teorileri ve ihtilal fantezilerinin peşinden giden ve şiddetten sakınmayan insanların bulunduğunu bildiklerini aktaran Faeser, bunları izlediklerini kaydetti.

Alman Polisi, 7 Aralık'ta "İmparatorluk Vatandaşları" ideolojisine sahip bir grubun üyelerine yönelik operasyon düzenlemiş, aralarında eski asker, polis ve yargıcın bulunduğu 25 kişi, terör örgütü üyesi olmak ve silahlı darbe planlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Etiketler : almanya devlet düşman komplo teorileri
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