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14 Ekim 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 19:00:00

Almanya hükümetinde 'silah ihracatı kuralları' tartışılıyor

Kaynak: AA

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Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, silah ihracatı kurallarını daha kısıtlayıcı hale getirmek istiyor ancak Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise mevcut kısıtlamaları gevşetmekten yana.

"Sueddeutsche Zeitung" gazetesine açıklamada bulunan Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Müsteşarı Sven Giegold, silah ihracatına yönelik yeni bir yasa çalışmasının yapıldığını söyledi.

Giegold, "Silah ihracatına karar verilirken hem insan haklarına saygı hem de Avrupa silah iş birliğine daha yüksek ağırlık verilecek." yorumunu yaptı.

Giegold, Almanya'nın Avrupalı ortaklarla ortak silah projeleri için yasal bir çerçeve olacağını ve NATO ve AB üyesi ülkeler gibi tedarik edilebilecek ülkelerin listesini genişletileceğini belirtti.

Müsteşar Giegold, yasa için ayrıntıların ise hükümet içinde görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"LAMBRECHT'İN TALEBİNİ HABECK REDDETTİ"

Hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Partili Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Avrupa'da ortak silah projelerinde ihracatın kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, İtalya, Fransa veya İspanya üçüncü ülkelere silah sağlamayı savunurken Almanya'nın bunu veto edemeyeceğini ifade etti.

Haberde, Yeşiller Partili Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in ise Lambrecht'in bu talebini reddettiği aktarıldı.

Habeck'in projelerde iş birliği içinde olan ülkelerin AB'de kabul edilen kriterleri kendi yorumlamasıyla değil, çoğunluk kararıyla silahların ihracatına karar vermelerini sağlamak istediği belirtilerek silah ihracatında Avrupa'da ortak bir düzenlemeye gitmeyi hedeflediği vurgulandı.

"YASA TASARISI HENÜZ BAKANLIKLAR ARASINDA GÖRÜŞÜLMEDİ"

Haberde, SPD'li Başbakan Olaf Scholz'un daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa'da Fransa gibi ülkelerle ortak üretilen silah sistemlerinin ihracatı için tüm "ulusal çekinceleri ve düzenlemeleri" gözden geçireceğine dikkati çektiği aktarıldı.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yasa tasarının henüz bakanlıklar arasında görüşülmediğini ancak Savunma Bakanı Lambrecht'in tutumunun bu konuda açık olduğunu belirtti.

Aynı toplantıya katılan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yasa tasarısıyla ilgili düşüncelerin uyumlu hale getirildikten sonra açıklanacağını belirterek, bunun hükmet içinde ele alınacağını söyledi.

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı yaklaşık 5,1 milyar euroya ulaştı

Hebestreit, başbakan ve savunma bakanının tutumlarını açık bir şekilde aktardıklarını kaydetti.

Öte yandan, Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, bu yılın ocak-ağustos (24 Ağustos itibarıyla) döneminde Ukrayna'ya silah yardımıyla birlikte yaklaşık 5,1 milyar euroya ulaştı.

Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, 2020'de 5,8 milyar avro iken 2021'de yaklaşık 9,04 milyar avroya ulaşarak rekor kırmıştı.

Hükümette bulunan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında imzalanan koalisyon protokolünde Yemen Savaşı'na katılan taraflara silah satışlarına izin verilmeyeceği de yer alıyor.

Etiketler : Robert Habeck Almanya Sueddeutsche Zeitung
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