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Almanya: Gazze'deki insani durum dikkate alınmalı
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21 Ekim 2023 Cumartesi 19:26:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 19:26:00

Almanya: Gazze'deki insani durum dikkate alınmalı

Kaynak: AA

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Almanya, Hamas'a karşı mücadelede Gazze'deki insani durumun dikkate alınmasını istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hamas'a karşı mücadelenin, Gazze'deki masum erkek, kadın ve çocukların insani durumu mümkün olan en üst düzeyde dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Baerbock, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmalarına değinen Baerbock, "Hamas'a karşı mücadele, Gazze'deki masum erkek, kadın ve çocukların insani durumu mümkün olan en üst düzeyde dikkate alınarak yürütülmelidir." dedi.

Baerbock, Gazze Şeridi'nde acı çeken nüfusa daha fazla destek sağlama çağrısında bulunarak, Gazze için 50 milyon avro daha göndereceklerini ifade etti.

İnsani yardım malzemelerinin Mısır'ın Refah kapısından Gazze'ye ulaşabilmesinin çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Baerbock, Mısır hükümetine, ABD ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür ederek, "Ancak acıyı hafifletmek için daha fazla yardıma ihtiyaç duyulacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Baerbock, bölgenin her yerinde korkunç bir insani acı ve korku görüldüğünü aktararak, "Çok açık konuşayım, hiç şüphe yok ki, tüm sivillerin hayatları aynıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Bakan, Almanya için İsrail devletinin güvenliğinin tartışılamayacağını da vurguladı.

Baerbock, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin iki bağımsız devlette barış içinde ve güvenli bir şekilde yan yana yaşamasına olanak tanıyacak yeni bir barış sürecine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Etiketler : ALMANYA GAZZE FİLİSTİN
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