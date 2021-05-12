  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,4422
  • Euro
    10,1973
  • Altın
    494,8990
İstanbul
8 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya, Filistinli çocukların öldürülmesini kınamaktan kaçındı
İslam İşbirliği Teşkilatı'nda 3 öneri kabul edildi
Tarihte bir ilk! Demir Kubbe denklemi
Güvercinleri için arazi aldı 350 bin lira harcadı
Balık adam altın madalyanın peşinde
Tek dileği sağlıklı hayat
Yine bambaşka biri oldu
Gelinlik provası
Tom Cruise da Altın Küre savaşında!
Cacharel İlkbahar / Yaz 21' Koleksiyonu: ‘Uyanış ve Sonsuz Yansımalar'
Başkan Erdoğan'dan kritik İsrail görüşmesi
MİT'ten müthiş bir operasyon daha! 2 terörist etkisiz hale getirildi
"ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde"
Bakan Soylu'dan flaş uyarı
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Türkiye bir yolunu buldu: Dünyanın ilk gerçek SİHA gemisi
TRT muhabirinin Filistin sorusu karşısında çaresiz kaldı
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Dünya basını İsrail'i akladı Filistin'i suçladı
Maske evde Perihan dışarıda
İmkansız sevdalar için yazdı
İlklerin filmi 'Osman Sekiz'
Çeşme'de limonla sezon açılışı
Bestemsu'nun savaşı koronayla!
12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:30:00

Almanya, Filistinli çocukların öldürülmesini kınamaktan kaçındı

ABONE OL

Alman hükümeti İsrail güçlerinin hava saldırısı sonucu Filistinli çocukların öldürülmesini kınamaktan kaçındı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin sorulara cevap verdi.

Seibert, Alman hükümetinin Gazze Şeridi'nden İsrail'in şehirlerine yapılan füze saldırılarını sert bir şekilde kınadığını, bu şiddetin hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını belirterek "İsrail, meşru müdafaa kapsamında bu saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

"Gazze'de bir apartmanın (İsrail tarafından) vurulduğu ve çocukların öldüğü hava saldırılarını da kınamıyor musunuz?" şeklindeki soruya da Seibert, "Bugün gibi bir günde tutumumuz çok net. İsrail'e yönelik terörist füze saldırıları durmalı." dedi.

Seibert, elbette her ölen insan için üzülmek gerektiğini ancak bir sebep ve sonucun bulunduğunu, bunu dile getirdiğini ifade etti.

"İsrail hava kuvvetleri tarafından Filistinli çocukların öldürülmesini kınamak sizin için neden bu kadar zor?" şeklindeki soruya da Seibert, daha önce söylediğine ekleyecek bir şeyin bulunmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger de Filistinlilerin prensip olarak kendini savunma hakkına sahip olup olmadığına ilişkin bir soruya, Hamas'ın yaptığının kendini savunmakla bir ilgisinin olmadığını, uluslararası hukuk ilkelerinin burada tartışılması için bir sebebin bulunmadığını söyledi.

Burger, uluslararası hukukta prensip olarak silahlı bir saldırının mağduru olan bir devletin meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirtti.

"Uluslararası hukukta ölçülü olma hukuku var. Gazze'de füzelere tepki olarak yerleşim bölgelerine hava saldırılarını orantılı buluyor musunuz?" şeklindeki soruya da Burger, "Prensip olarak her yerde ve tüm ihtilaflarda insani uluslararası hukuk kurallarına ki buna orantılı olmak da dahil uyulması geçerlidir. Son birkaç gün içinde burada değerlendirebilmeye izin verecek teker teker eylemler hakkında bilgim yok. İsrail tarafından bunun ihlal edilmiş olacağına dair hiçbir emare de yok." değerlendirmesini yaptı.

Burger, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın son günlerde İsrail'i eleştirmediğini de kaydetti.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14'ü kadın, 5'i çocuk toplam 56 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının 300'ü aştığı açıklanmıştı.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Etiketler : Filistin İsrail Steffen Seibert gazze
700 bin liraya güzelleştirecek

700 bin liraya güzelleştirecek
Ayrılık hikayesi Savcı'dan

Ayrılık hikayesi Savcı'dan
Kalbi kırılanlara seslendi

Kalbi kırılanlara seslendi
Buse'ye hacker şoku

Buse'ye hacker şoku
Askerler için şarkı

Askerler için şarkı
Ebru'nun ‘bal'ı

Ebru'nun ‘bal'ı
Kankalar Kırklareli'nde kapandı

Kankalar Kırklareli'nde kapandı
Sektörde yaş zorbalığı yaşanıyor

Sektörde yaş zorbalığı yaşanıyor
Evde tehlikeli hareketler

Evde tehlikeli hareketler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER