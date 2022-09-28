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28 Eylül 2022 Çarşamba 00:30:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 00:30:00

Almanya enerji krizini hafifletmek için iki nükleer santralin ömrünü uzatacak

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Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın kalan üç nükleer santralinden ikisinin en az Nisan 2023'e kadar elektrik şebekesine bağlı kalacağını duyurdu.

Habeck, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede kalan 3 nükleer santralden 2'sinin (Bavyera'daki Isar 2 ve Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim 2) Nisan 2023'ün ortasına kadar çalıştırılacağını bildirdi.

Söz konusu santralleri işleten şirketlerin kışın elektrik üretmesi için gereken tüm hazırlıkları güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak yapacaklarını belirten Habeck, Fransa'nın nükleer enerji arzı durumunun bu santrallerin ömrünü Nisan 2022 sonrasına uzatma kararında büyük bir faktör olacağını ve bu kararın bu yıl verilmesi gerektiğini söyledi.

Habeck, "Fransa'dan gelen verilerin, rezervi devreye alarak kullanacağımızı gösterdiğini söylemeliyim" dedi.

"Elektrik açığını bir dereceye kadar kapatabilecek"

Alman enerji piyasasının iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Habeck, söz konusu 2 nükleer santralin şebekeye bağlı kalmasının Fransa'dan elektrik açığını bir dereceye kadar kapatabileceğini ifade etti.

Almanya, 2021'de 30 yıldır aktif olan 3 nükleer santrali daha kapatmıştı, geri kalan 3 santrali ise 2022 sonunda kapatmayı planlıyordu.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artış, Berlin'i ülkede kalan 3 nükleer santralden 2'sinin Nisan 2023'ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak beklemede tutmaya zorlamıştı.

Fransa'da bakım için kapatılan nükleer santraller, ülkenin nükleer elektrik üretimini 30 yılın en düşük seviyesine indirerek Avrupa'nın enerji krizini şiddetlendirmişti.

Öte yandan, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken Alman hükûmeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, ışıkların açık kalmasını ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Rusya-Ukrayna savaşına kadar büyük ölçüde Rus doğal gazına bağımlı olan Almanya, alternatif enerji kaynaklarını değerlendiriyor.

Almanya, 2011'de Japonya'da yaşanan Fukuşima nükleer faciası sonrası nükleer enerjiyi terk etme kararı almıştı.

Söz konusu facia sonrası Alman hükûmetinin çıkardığı nükleer enerjiden çıkış yasası uyarınca son üç nükleer enerji santralinin de 2022 sonuna kadar kapatılması planlanıyordu.

Etiketler : Avrupa Almanya nükleer enerji
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