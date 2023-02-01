Almanya küresel enerji fiyatlarında düşüş beklemiyor

Habeck, Alman kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kış sonunda Almanya'nın doğal gaz depolarında yeterli gaz olması durumunda ülkenin enerjide geçen yılki rekor fiyat artışlarını görmeyeceğini belirtti.

Küresel piyasalarda enerji fiyatlarında düşüşün beklenmediğini dile getiren Habeck, "Daha iyiye doğru kalıcı bir değişiklik olup olmayacağına kimse gerçekten emin olamaz veya tahmin edemez. Ancak bir şans var." ifadesini kullandı.

Robert Habeck, Almanya'nın elektrik arzının, ülkenin kademeli olarak kömürden çıkışına ve gelecek yıllarda beklenen tüketim artışına rağmen 2031 yılına kadar garantili olduğunu savundu.

Alman hükümetinin raporuna göre, ülkede 2025-2031 yıllarında fosil yakıtla çalışan santrallerden uzaklaşılarak yenilenebilir kapasite ve ulaşım ağlarının genişletilmesiyle elektrik arzı güvenli olacak.

Alman hükümetinin, Haziran 2023'e kadar elektrik santrallerine ilişkin stratejisini yayınlaması bekleniyor.

AB'NİN YEŞİL SANAYİYE DESTEK PLANI

Habeck, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD ve Çin gibi ülkelerin yeşil sanayiye yoğun teşvikleri karşısında kendi şirketlerini korumaya yönelik planını ise memnuniyetle karşıladı.

Habeck, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından bugün tanıtılan "Avrupa Yeşil Mutabakat Sanayi Planı" konusunda, "Bu çok iyi bir plan. Ortak bir hedefimiz var. iklim nötr hale gelmek ve AB'yi yatırım ve yenilik için çekici, rekabetçi bir yer olarak güçlendirmek için yeşil ekonominin gelişmesini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.