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08 Şubat 2023 Çarşamba 23:13:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 23:13:00

Almanya depremzedeler için 80 ton yardım malzemesi gönderecek

Kaynak: AA

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Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Kall, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenler için çadır, uyku tulumu, battaniye, kamp yatağı, ısıtıcı ve jeneratör içeren 80 ton malzeme ve ekipman tahsis edildiğini söyledi.

Maximilian Kall, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, depremzedelere yönelik yardımlar konusunda AFAD ile yakın temas içinde olduklarını söyledi.

Almanya'nın depremin ardından Türkiye ile dayanışmasına dikkati çeken Kall, Federal Teknik Yardım Kurumunun (THW) deprem felaketlerinde uzmanlaşmış ve birçok operasyonda bulunmuş 50 personel ve 4 köpekle bu sabah bölgeye ulaştığını, dün de ISAR yardım kuruluşuna bağlı 43 kişilik ekibin 7 köpekle bölgeye gittiğini aktardı.

Kall, Federal Polis Teşkilatına bağlı 3 doktor ve 17 sağlık görevlisi ile 5 köpek sahibinin bulunduğu 25 memurun köpeklerle birlikte Türkiye'de olduğu bilgisini paylaştı.

Çadır, uyku tulumları, battaniye, kamp yatakları, ısıtıcılar ve jeneratörler gibi yardım malzemelerinin gönderilmesine de başlanacağını aktaran Kall, bunların THW tarafından hazırlanacağını ifade etti.

Kall, şu anda toplamda yaklaşık 1 milyon avro değerinde 82 ton malzemenin doğrudan tahsis edildiğini, bu malzemelerin Alman silahlı kuvvetler tarafından paketlenip bölgeye nakledileceğini kaydetti.

Sözcü Kall, ülkede çeşitli yardım kuruluşlarının ve itfaiye ekiplerinin yardım yapacağını bildirdiğini ifade ederek, eyaletlerden ve şahıslardan da desteklerin geldiğini, bunların en iyi şekilde Türkiye'ye ve Suriye ulaşması gerektiğini dile getirdi.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre 82 ton malzemenin bir bölümü kısa zaman içinde A 400M tipi uçakla Wunstorf askeri havalimanından deprem bölgesine nakledilecek.

FEDERAL SİVİL KORUMA VE AFET YARDIM DAİRESİ, ALMANYA'NIN YARDIMLARINI KOORDİNE EDECEK

Almanya'da Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi (BBK) tarafından yapılan açıklamada da depremin vurduğu bölgelerde yıkımın boyutu ve dondurucu soğuktan çok sayıda insanın etkilenmesi bakımından hızlı ve etkili yardım yapılmasının gerekliliğine işaret edildi.

Açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki depremlerin ardından BBK bünyesindeki Ortak Haber ve Durum Merkezi (GMLZ) tarafından Avrupa Birliği'nin (AB) Sivil Koruma Mekanizması (UCPM) ve NATO üzerinden Almanya'dan yardımlarının koordine edileceği ifade edildi.

Özel eğitimli arama ve kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine gönderildiği vurgulanan açıklamada, tıbbı malzemeler, barınma için gerekli teçhizatın ve jeneratörlerin de NATO ve AB'den talep edildiği ve GMLZ koordinasyonu kapsamında krizin üstesinden gelmesinde yerel makamları desteklemek için hızla gönderileceği kaydedildi.

AŞAĞI SAKSONYA EYALETİ'NDEN 50 ÇADIR

Öte yandan, Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı da Almanya'nın depremzedelere yapacağı yardımlara katkı sunacağını açıkladı.

Bu kapsamda, eyaletin depremzedelere 50 çadır, 50 çadır ısıtıcısı, 15 bin portatif yatak, 5 bin battaniye ve 5 bin set giysi sağlanacağı belirtildi.

Etiketler : almanya İçişleri Bakanlığı depremzede

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