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Almanya, Danimarka Başbakanı'nın ziyaretinden önce Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonları kınadı
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17 Ağustos 2023 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 17:00:00

Almanya, Danimarka Başbakanı'nın ziyaretinden önce Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonları kınadı

Kaynak: AA

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Almanya, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonları kınayarak, "saygısızca ve uygunsuz" bulunan bu eylemler konusunda tutumlarının net olduğunu bildirdi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ile yarın yapacağı görüşmeye ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlara ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hoffmann, Scholz-Frederiksen görüşmesinde, Danimarka'daki provokasyonlarda Kur'an-ı Kerim'in yakılması konusunun gündeme gelip gelmeyeceği, ayrıca bugüne kadar konuyla ilgili açıklama yapmayan Scholz'un tutumunun ne olduğuna ilişkin soruya, "Görüşmede, somut olarak konunun ne olacağını önceden söyleyemem ancak Alman hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması konusundaki tutumu net. Bunları saygısızca ve uygunsuz buluyoruz." yanıtını verdi.

Bu tür provokasyonlarla "bölünmeye yol açmak istendiğine" işaret eden Hoffmann, "Buna karşı çıkıyoruz, kınıyoruz." dedi.

Hoffmann, "Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin fikir özgürlüğü kapsamına girdiği söyleniyor. Alman hükümeti de aynı görüşte mi ve Müslüman ülkelerdeki insanlar, 'Tevrat gibi diğer kutsal kitaplar Avrupa ülkelerinde saldırıya uğrasaydı bu da ifade özgürlüğü olarak kabul edilir miydi' diye soruyor?" ifadesi üzerine "Danimarka'da tek tek söylenenler konusunda yorum yapamam. Bizim için elbette ifade özgürlüğünün çok yüksek bir değer olduğu açıktır. Ancak bizim açımızdan nefret söylemi veya nefret eylemi buna dahil değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : almanya kuranı kerim provokasyon danimarka
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