VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır'da tarihi camiler depremzedeleri misafir ediyor
Boeing'den Türk Kızılay'a 500 bin dolar yardım
38 yaşındaki kadın enkazdan 84 saat sonra kurtarıldı
AB'den BMGK'ye Suriye çağrısı: Yardım için tüm sınır kapıları açılsın
"Afetzede Aktarım Treni" ile 845 kişi Mersin'e taşındı
Cuma hutbesinde depremzedeler için yardımlaşma çağrısı
Başkan Erdoğan, Kilis'te incelemelerde bulundu
Almanya Cumhurbaşkan'ndan deprem açıklaması: Sizin acınız bizim acımızdır
Deprem bölgelerine doğalgaz verilmeye başlanıyor
Yurt dışından gelen yardım malzemeleri vergiden muaf tutulacak
Afşin'de depremzedeler için çadırlar kuruluyor
Seferihisar'da deniz 30 metre çekildi
Muhabir Burak Milli ile eşi ve bebeği depremde hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta 2 kardeş enkazdan kurtarıldı
Hollanda depremzedelerin tahliyesi için nakliye uçağı gönderecek
Başkan Erdoğan: Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız
İspanya, Türkiye'de depremzedelere yardım için seferber oldu
Gürcistan: Türk halkının yanındayız
Orhan Tatar ve deprem uzmanları açıklamalarda bulundu
Üniversitelerde bahar dönemi açılışı ertelendi
Hatay'daki iki binanın enkazından depremden 84 saat sonra 3 kişi kurtarıldı
Deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemeler devam ediyor
AB liderlerinden Türkiye'ye destek mesajları
Türkiye'de eğitime verilen ara 20 Şubat'a kadar uzatıldı
09 Şubat 2023 Perşembe 19:42:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 19:42:00

Almanya Cumhurbaşkan'ndan deprem açıklaması: Sizin acınız bizim acımızdır

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yas tutanlara "Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajında, pazartesi gününden bu yana Türkiye ve Suriye'den gelen görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Birçok insanın evlerin yıkıntıları arasında mahsur kalmış durumda olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Birçoğu evlerini, eşyalarını kaybetti. Karda ve soğukta savunmasız durumda." ifadesini kullandı.

Steinmeier, depremde hayatta kalanların, kaybettiklerinin yasını tuttuğunu belirterek, "Sevdiklerini aramak için genellikle çıplak elleriyle molozları kazan insanlar görüyoruz. Uzaktan bile dayanılmaz dramatik sahneler görüyoruz. Ölen kızının elini tutan ve bırakmak istemeyen bir baba görüyoruz." diye konuştu.

"DANKE, TEŞEKKÜRLER VE ŞÜKRAN!"

Steinmeier, Türkiye'de veya Suriye'de akrabaları ve arkadaşları olan Almanya'daki insanlara seslendi:

"Şimdi Almanya'nın her yerinde yas tutan, ağlayan, umut eden ve korkan nicelerine; afet bölgesinde yardım edemeyecekleri için genellikle kendilerini güçsüz hisseden kişilere sesleniyorum. Bugün hepinize söylüyorum. Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır. Bugünlerde harap olmuş şehirlerde ve burada bizimle yardım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda yorulmadan çalışan o kadar çok kişi var. Yardım nakledenler, bağış toplayanlar veya kendileri bağışta bulunanlar, Türkiye ve Suriye'deki akrabaları felaketten etkilenen komşuların yanında olanlar. Ülkemiz adına kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim; Danke, teşekkürler ve Şükran!"

Steinmeier, Türkiye'de veya Suriye'de depremlerde her şeyini kaybeden insanların şimdi yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Felaket görüntülerinin yerini başka haberler aldığında da onların dayanışmamıza ve desteğimize ihtiyaçları olacak. İnsanlığımız talep görüyor ve talep edilmeye devam edecek!" şeklinde konuştu.

Etiketler : Almanya Cumhurbaşkanı türkiye deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX