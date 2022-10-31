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31 Ekim 2022 Pazartesi 16:12:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 16:12:00

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'dan vefat eden Mevlüde Genç için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, mesajında, "Mevlüde Genç, insanların içindeki iyiliğe olan inancını kaybetmemişti, bunu yapmak için her türlü nedeni olmasına rağmen. Bu da onu ülkemizdeki tüm insanlar için bir rol model haline getirmektedir." dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle eşi Durmuş Genç'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Steinmeier gönderdiği taziye mesajında, "Eşinizin ölüm haberi beni çok üzdü. Size, çocuklarınıza ve tüm akrabalarınıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mesajında "Mevlüde Genç'i unutmayacağız. Solingen'de işlenen korkunç suçun anısını canlı tutacağız. Eşinizin mirasını koruyacağız." ifadelerine yer veren Steinmeier, Almanya'nın büyük bir uzlaştırıcı kişiliği kaybettiğini vurguladı.

Mevlüde Genç'in, Solingen'de ve tüm Almanya'da barış içinde bir arada yaşamanın elçisi olduğunu kaydeden Steinmeier, Genç'in kendilerine hayırseverlik ve insanlığın, nefret ve şiddetten daha güçlü olduğunu gösterdiğini belirtti.

Steinmeier, Mevlüde Genç'in ailesine, şehrine ve ülkesine sevgi, cesaret ve umut verdiğine işaret ederek Almanya'da yaşadığı onca acıdan sonra büyük ve sıcakkanlı bağlılığını sürdürecek gücü bulmuş olmasının herkes için bir armağan olduğunu dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı, 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcıların Solingen'de Genç ailesinin evini ateşe verdiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Eşiniz ve siz, iki kızınızı, iki torununuzu ve bir yeğeninizi kaybettiniz. O dönemde işlenen tek ırkçı motifli, insanlık dışı suç bu değildi. Mölln'de, Rostock-Lichtenhagen'de ve daha pek çok yerde, o dönemde acımasız şiddetin toplumsal bir nefret ikliminde nasıl geliştiğini de deneyimlemek zorunda kaldık. Zalim cinayet saldırısından sonra Mevlüde Genç her gece kızları ve torunları için ağladı ve hayatta kalan çocuklarına her gün güç ve güven verdi. Kundaklama saldırısının 25. yıl dönümünden kısa bir süre önce yaptığımız görüşmeyi hala hatırlıyorum. O görüşmeyi asla unutamayacağım çok etkilenmiştim. Mevlüde Genç, insanların içindeki iyiliğe olan inancını kaybetmemişti, bunu yapmak için her türlü nedeni olmasına rağmen. Bu da onu ülkemizdeki tüm insanlar için bir rol model haline getirmektedir.

Etiketler : almanya mevlüde genç taziye mesajı
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