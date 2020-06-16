Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Irkçılık öldürüyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD’de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan tartışmalar kapsamında aralarında eski Alman milli futbolcu Gerald Asamoah’ın da bulunduğu değişik alanlarda çalışan siyahi vatandaşlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’da ülkedeki ırkçılık üzerine konuştu.

Irkçılığın her türlüsünün demokrasinin düşmanı olduğunu ifade eden Steinmeier, ırkçılığın olduğu yerde demokrasinin tehlikede olduğunu belirtti.

"BURADA DA İNSANLAR FARKLI GÖRÜNDÜKLERİNDEN DOLAYI AYRIMCILIĞA VE SALDIRIYA UĞRUYOR"



Steinmeier, "Burada da insanlar, herhangi bir özellik onların bir azınlığa ait olduğunu gösterdiğinden, koyu tenli olduklarından, kipa taktıklarından, camide namaz kıldıklarından veya farklı göründüklerinden dolayı ayrımcılığa ve saldırıya uğruyor ve tehdit ediliyorlar." şeklinde konuştu.

Beyaz sayaçlı ve beyaz tenli bir kişi olarak kendisinin bu tecrübeleri yaşamadığını dile getiren Steinmeier, bundan dolayı bugün yaptığı bu görüşmenin kendisi için önemli olduğunu kaydetti.

Almanya’da 20 yıl önce Mozambikli 3 çocuk babası Alberto Adriano’nun Neonaziler tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Steinmeier, “Almanya'da onun ismi birçok isimden biridir sadece. Almanya’da da ırkçılık öldürüyor.” ifadesini kullandı.

"ALMAN HAPİSHANELERİNDE AYDINLATILMAYAN ÖLÜMLER BULUNUYOR"



Steinmeier, Alman hapishanelerinde siyahilere yönelik şiddeti ve hapishanelerde aydınlatılmayan ölümlerin bulunduğunu da bilindiğini aktardı.

Almanya’daki polisin ve güvenlik güçlerinin devletin güvenilir temsilcileri olduklarına inandığını ifade eden Steinmeier, “Bu kuralın istisnaları istisna olarak kalmıştır. Polis ve güvenlik güçleri saygıyı ve desteğimizi hak ediyor." şeklinde konuştu.

Steinmeier, ırkçılıkla mücadelede ırkçı olmamanın yeterli olmadığını, ırkçılık karşıtı olmak gerektiğini vurgulayarak, "Goerge Floyd’un ölümünden şikayet ederek kendi ülkemizdeki ırkçılığı gizleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.