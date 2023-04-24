Almanya Başbakanı Scholz: Sudan'da güvenilir bir ateşkes gerekiyor
Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Sudan'daki durumun endişe verici olduğunu ve güvenilir bir ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.
Şansölye Scholz, Twitter'dan, "Sudan'daki durum günlerdir endişe verici. Şimdi ihtiyaç duyulan şey ülke için güvenilir bir ateşkestir. Silahlı kuvvetlerimiz dünden beri vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Tüm ilgililere gösterdikleri kararlılık için teşekkür ediyorum" paylaşımı yaptı.
Belçika'da da basın açıklaması yapan Scholz, Alman ordusunun Sudan'daki tahliye operasyonunu övdü.
Scholz, "Bu tehlikeli bir operasyondur, ancak ülkemizin ve diğer ülkelerin vatandaşlarını güvenliğe kavuşturmak önemlidir. Hepimizin bildiği gibi operasyon devam ediyor. Ancak bu iyi hazırlanmış bir operasyondur ve ülkeyi terk etmek isteyen vatandaşların güvenliğini sağlamak önemlidir. Ordumuza bu operasyon için teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.
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