Almanya Başbakanı Scholz: İran hükümetinin yaptığı kabul edilemez
Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "İran hükümetinin yaptığı kabul edilemez. Kim kendi halkına ateş eder?" dedi.
Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde İran'daki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Scholz, "İran hükümetinin yaptığı kabul edilemez. Kim kendi halkına ateş eder? İran hükümeti bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.
AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını yeniden ifade edeceklerini aktaran Scholz, Ukrayna'daki enerji altyapısının eski hale getirilmesi konusunda mali ve insani yardımları ele alacaklarını vurguladı.
Olaf Scholz, enerji fiyatlarına üst sınır getirilmesi konusunda ortak bir çözüm bulmayı hedeflediklerini dile getirerek, bu konuda anlaşmaya yakın olunmasının iyi bir haber olduğunu sözlerine ekledi.
- "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip"
- "İran hükümetinin yaptığı kabul edilemez"
- Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında yine çatışma çıktı
- İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde enerji konusunda adımlar atılmasını bekliyor
- AB Liderler Zirvesi başladı
- Macron, AB Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların görüşüleceğini söyledi