Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde İran'daki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Scholz, "İran hükümetinin yaptığı kabul edilemez. Kim kendi halkına ateş eder? İran hükümeti bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını yeniden ifade edeceklerini aktaran Scholz, Ukrayna'daki enerji altyapısının eski hale getirilmesi konusunda mali ve insani yardımları ele alacaklarını vurguladı.

Olaf Scholz, enerji fiyatlarına üst sınır getirilmesi konusunda ortak bir çözüm bulmayı hedeflediklerini dile getirerek, bu konuda anlaşmaya yakın olunmasının iyi bir haber olduğunu sözlerine ekledi.