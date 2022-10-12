VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den 143 ülkenin oyuyla Rusya'ya Ukrayna kınaması
Bakan Varank: Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor
İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi
İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle 900 milyar liralık yatırım
Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
NATO savunma bakanları Ukrayna gündemiyle toplandı
Düzce'de seyir halindeki tır alev aldı
Almanya Başbakanı Scholz: Çin ile ekonomik bağları koparmak yanlış olacak
Eczanelere yönelik destekler 5 milyar liraya ulaştı
Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Doğu Anadolu'nun güneş takip sistemli en büyük güneş enerji santrali açıldı
Başkan Erdoğan ile Putin Astana'da görüşecek
Bakan Dönmez: Türkiye yatırımlarla enerji güvenliğini sağlamıştır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye adına olumlu bir adım
Bakan Soylu Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Yeşilgöz ile görüştü
Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme
Trabzon Havalimanı 9 ayda 2 milyon 546 bin 29 yolcuyu ağırladı
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesi istendi
DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakaları 70 binin üzerinde
Türk Kızılaydan Afganlara tekerlekli sandalye desteği
12 Ekim 2022 Çarşamba 21:30:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 21:30:00

Almanya Başbakanı Scholz: Çin ile ekonomik bağları koparmak yanlış olacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin ile rekabette "ekonomik bağları koparmanın" yanlış bir yaklaşım olacağını söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre Scholz Almanya'da katıldığı iş forumunda küreselleşmenin çok sayıda insanı refaha kavuşturan bir başarı hikayesi olduğunu, savunulması gerektiğini ifade etti.

Scholz, "Ekonomik bağları koparmak doğru yanıt değil. Bazı ülkelerle ekonomik bağları koparmak zorunda değiliz. Açıkçası Çin ile iş yapmayı sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Scholz'un sözlerini olumlu karşıladıklarını belirterek "Çin de küreselleşmeyi destekliyor, ekonomik bağları koparma yaklaşımına karşı çıkıyor. İş birliğine odaklanmak ve ekonomik ve ticari bağlarını güçlendirmek yalnızca AB ve Çin'in yararına olmayacak, aynı zamanda dünya ekonomisinin durgunluk içinde olduğu bu dönemde ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Koronavirüs sonrası Çin'e ayak basan ilk G7 ülkesi lideri olacak

Öte yandan ABD ve Çin basınında, Scholz'ın kasım başında Pekin'e ziyaret planladığına dair haberler yer aldı. Ziyaret gerçeklemesi halinde Scholz, COVID-19 salgının başlamasından bu yana Çin'e ayak basan ilk G7 ülkesi lideri olacak.

Scholz'un ayrıca 12-14 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak G20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi bekleniyor.

Scholz, selefi Angela Merkel'in ekonomik ilişkileri ön planda tutan yaklaşımına zıt olarak Çin'e karşı siyasi eleştiriler yöneltmekten kaçınmayan bir tutum izliyordu.

Scholz, geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Çin'e BM'nin Uygur Özerk Bölgesi'ndeki azınlık haklarına yönelik önerilerini uygulama çağrısında bulunmuştu.

Almanya Başbakanı, bu yılın başında Japonya'ya yaptığı gezide Çin'i "sistematik rakip" olarak tanımlamıştı.

Etiketler : Scholz Almanya Çin Almanya Başbakanı
Flamingoların Demre'deki yeni evi

Flamingoların Demre'deki yeni evi
Oyun öncesi çay molası

Oyun öncesi çay molası
En büyük değerim ailem

En büyük değerim ailem
Donuk omuz sendromu oldum

Donuk omuz sendromu oldum
Türk dizileri Cannes yolcusu

Türk dizileri Cannes yolcusu
40'ımız uçuyor

40'ımız uçuyor
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
‘Gül Masalı'na ani final

‘Gül Masalı'na ani final
‘Kadere Karşı' gelemedi

‘Kadere Karşı' gelemedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX