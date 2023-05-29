Almanya Başbakanı Scholz'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.