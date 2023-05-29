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29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:19:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:19:00

Almanya Başbakanı Scholz'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı için tebrik etti, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini söyledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.

Etiketler : İletişim Başkanlığı Almanya Başbakanı Olaf Scholz
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