VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
20 Ağustos 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 09:30:00

Almanya Başbakanı Merkel'den Özlem Türeci ve Uğur Şahin çiftine teşekkür

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Başbakanı Angela Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti. Özlem Türeci ve Uğur Şahin çiftine teşekkür eden Merkel, "Onlarca yıl yaptığınız araştırmayla, şimdi aşınızla pandemiden hızlı bir şekilde çıkış yollarından birini bulabildik." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortakları olduğu BioNtech şirketinin üretim tesisini ziyaret etti.

Merkel, Marburg kentindeki üretim tesisini gezdikten ve şirket yetkililerinden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı.

Burada üretim sürecini gördüğünü anlatan Merkel, "Ürünleri gördüğünüzde çok dikkat çekici görünmüyor ancak etkisi muhteşem." dedi.

Türeci ve Şahin çiftine teşekkür eden Merkel, "Onlarca yıl yaptığınız araştırmayla, şimdi aşınızla pandemiden hızlı bir şekilde çıkış yollarından birini bulabildik." diye konuştu.

Merkel, bunun, bilime ve araştırmaya yatırım yapılması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Buradaki personelin bu önemli ürün için heyecan ve tutkuyla çalıştığını ifade eden Merkel, şimdiye kadar aşı olmayanlara da aşı olma çağrısında bulundu.

Merkel, "Aylardır çok az aşımız vardı. Şimdi olağanüstü bir durumdayız ve yeterli aşımız var. " şeklinde konuştu.

Türeci de Merkel'in tesisi ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Marburg'daki tesisin mRNA aşısı üretimi konusunda en büyük merkezlerden biri olduğunu kaydeden Türeci, tesiste 500 kişinin çalıştığını ve yıl sonuna kadar 1 milyar Kovid-19 aşısı üreteceklerini söyledi.

Türeci, sadece Almanya'daki değil, dünyadaki tüm insanların bu aşıya erişimini istediklerini vurgulayarak, Almanya'nın bu şekilde küresel bir katkı sunmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Etiketler : Angela Merkel yeni tip koronavirüs Prof. Dr. Uğur Şahin Özlem Türeci
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
Markalarını tanıttılar

Markalarını tanıttılar
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru

Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru
Carettalara yüzme dersi

Carettalara yüzme dersi
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER