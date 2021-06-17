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Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı 2020 Raporu'nda 'terör örgütü PKK' vurgusu
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17 Haziran 2021 Perşembe 08:47:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 08:47:00

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı 2020 Raporu'nda 'terör örgütü PKK' vurgusu

Kaynak: AA

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Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatının 2020 Raporu'nda terör örgütü PKK'nın karanlık yüzü bir kez daha ortaya kondu.

İçişleri Bakanı Bakanı Horst Seehofer tarafından kamuoyuna tanıtılan ve Anayasayı Koruma Teşkilatınca hazırlanan 420 sayfalık raporda, şiddetin PKK'nın stratejik bir seçeneği olmaya devam ettiği vurgulandı.

PKK'nın Almanya'daki en büyük yabancı aşırılık yanlısı grup olmaya devam ettiği belirtilen raporda, terör örgütünün Almanya'da kendi açısından gerekli görmesi durumunda şiddet uygulayabilecek durumda olduğuna işaret edildi.

Terör örgütü PKK'ya 12 sayfa ayrılan raporda, eli kanlı örgütün Almanya'da 14 bin 500 üyesi bulunduğu, 16,5 milyon avro yardım ve haraç topladığı ifade edildi.

Raporda, 2013'ten bu yana Almanya'dan PKK'ya katılmak üzere 290 kişinin Türkiye, Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyine gittiği aktarılarak, bunlardan 32'sinin öldüğü ve 150'sinin de Almanya'ya geri döndüğü kaydedildi.

Terör örgütü PKK'nın Almanya'da gençlerin beyinlerini yıkadığı vurgulanan raporda, örgütün sosyal medyayı aktif kullanarak örgüte militan devşirme peşinde olduğu belirtildi.

İstihbarat raporunda, Almanya'da "sözde festival" adı altında düzenlenen etkinliklerin, terör örgütünün propagandasını yayma ve militanları arasındaki kaynaşmayı sağlaması için yapıldığı kaydedildi.

Etiketler : almanya pkk rapor
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