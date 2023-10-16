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16 Ekim 2023 Pazartesi 17:26:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 17:26:00

Almanya, AB'ye bildirdi: O ülkelerin sınırlarında kontroller yapacak

Kaynak: AA

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Almanya'nın Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında geçici kontroller yapacağını Avrupa Birliği'ne (AB) ilettiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Bakan Nancy Faeser'in AB Komisyonuna Polonya, Çekya ve İsviçre ile olan kara sınırlarında insan kaçaklığı suçlarıyla daha fazla mücadele ve düzensiz göçü sınırlamak amacıyla geçici sınır kontrollerinin yapılacağını ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Federal Polis Teşkilatının uzun süredir Avusturya sınırında kullandığı araçları Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında da kullanabileceği ifade edildi.

Söz konusu ülkelerin sınırlarındaki kontrollerin bugünden itibaren 10 gün süreceği ve toplamda 2 ay uzatılabileceği bildirilen açıklamada, Avusturya sınırında yapılan sınır kontrollerinin süresinin de 12 Kasım'dan itibaren 6 ay uzatılacağı kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, insan kaçakçılarının faaliyetlerinin gittikçe daha acımasız ve vicdansız hale geldiğini belirterek, bu acımasız faaliyetleri durdurmak için her türlü önlemin alınması ve aynı zamanda yerel yönetimlerin yükünü azaltmak amacıyla düzensiz göçün etkili şekilde sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

Federal polisin mevcut duruma göre sınırlarda sabit ve mobil tüm önlemleri alabileceğini anlatan Faeser, AB'ye yapılan bildirimle Çekya, Polonya ve İsviçre ile kara sınırlarında kontrollerin gerçekleştirilmesi için yasal dayanağın oluşturulduğunu kaydetti.

Bakan Faeser, kontrollerin, çalışanların günlük yaşamını, ticareti ve seyahat trafiğini mümkün olduğu kadar az etkilemesinin önemli olduğunu vurguladı.

Polonya, Çekya, Avusturya ve İsviçre sınırlarından Almanya'ya gelen düzensiz göçmelerin sayısının son dönemde arttığı belirtilmiş, bu yıl ekim başına kadar ülkeye yaklaşık 98 bin düzensiz göçmenin girdiği tespit edilmiş, bu sayı 2022'de yaklaşık 92 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya, 2015'ten beri Avusturya sınırında kontroller gerçekleştiriyor.

Etiketler : ALMANYA POLONYA SINIR
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