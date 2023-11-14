VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KKTC Başbakanı Üstel'den Türkiye'ye övgü: Türkiye hep yanımızda oldu
Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayet etti
Bebek katili İsrail'e tek kınama yapmayan Batı'dan Hamas ve İslami Cihat Hareketi'ne yaptırım!
Almanya: AB Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama hedefini yerine getiremeyecek
Guterres 'insanlık namına' vurgusu ile seslendi: Gazze için acil ateşkes çağrısı
Başkan Erdoğan'dan ''Ahsıka Türkleri'' paylaşımı
14 Kasım 2023 Salı 22:38:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 22:38:00

Almanya: AB Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama hedefini yerine getiremeyecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya gelecek yılın ilkbaharına kadar 1 milyon top mermisi sağlama hedefini yerine getiremeyeceğini söyledi.

Pistorius, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kış da Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırıların aratacağını varsaydıklarını, bundan dolayı Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirilmesi ve altyapının korunması gerektiğini belirterek, Ukrayna'ya desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Almanya'nın birkaç hafta önce Ukrayna'yı desteklemek için 1 milyar euroluk paketi açıkladığını anımsatan Pistorius, Almanya'nın ABD'den sonra Ukrayna'ya en fazla destek veren ülke olduğunu aktardı.

Pistorius, şimdiye kadar 8 binin üzerinde Ukraynalı askerin Almanya'da eğitim gördüğünü, bu sayının yıl sonuna kadar yaklaşık 10 bine çıkacağını ümit ettiğini söyledi.

AB'nin Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlayacağı sözünü verdiğinin hatırlatılması üzerine de Pistorius, "1 milyona ulaşılmayacak. Bunu varsaymamız gerekiyor." dedi.

Pistoris, kendisinin Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlanma sözü vermediğini vurgulayarak, "Burada, 'dikkatli olun, 1 milyon kararını almak kolay, para da var, ancak üretim de olması lazım' diyenler oldu. Maalesef uyarıcı sesler haklı çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pistorius, buradaki sorunun üretim kapasitesi olduğunu belirterek, üretimin artırılması ve hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

AB, mart ayında Ukrayna'ya 12 ay içinde 1 milyon top mermisi sağlanması konusuna anlaşmıştı.

Etiketler : AB UKRAYNA TOP MERMİSİ YARDIM
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX